Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК

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Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна решила выйти из ОПЕК, так как ее роль в организации «не была значимой». Об этом сообщает Рейтер.
Азеведо подчеркнул, что если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям государства.
Ранее сообщалось, что руководство Анголы одобрило выход из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Решение было принято под руководством главы государства Жоау Лоуренсу.
Напомним, Ангола предупреждала о возможности выхода из организации после того, как посчитала новые квоты на добычу предельно низкими. Позиция страны стала одной из причин для переноса министерской встречи ОПЕК+ в Вене, которая должна была состояться в конце ноября.
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Ранее сообщалось, что руководство Анголы одобрило выход из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Решение было принято под руководством главы государства Жоау Лоуренсу.
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Екатерина Коршунова