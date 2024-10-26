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Во Франции рассказали о покупателе российского филиала «Ашан»

Monde: Auchan близок к продаже своего бизнеса в России Газпромбанку
26 октября 2024, 00:13
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Французская ретейл-группа Auchan близка к продаже своих российских активов Газпромбанку. Об этом сообщила газета Le Monde.
Издание отмечает, что компания уже нашла «местного покупателя» для своего российского филиала и находится «на финальной стадии переговоров».

«По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке», – утверждается в материале.



Представитель компании сообщил газете, что уход Auchan с российского рынка не связан с «политическими или репутационными причинами». По словам представителя, решение было обусловлено экономическими соображениями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об уходе Auchan из России: «Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», – заявил он.

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#газпром
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Аналитик Буйволов отметил слабую реакцию рубля на ключевую ставку
25 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/spaxiax

Аналитик Денис Буйволов заявил, что рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ из-за некоторой предсказуемости такого решения Банка России.
«Рубль показал умеренное укрепление на фоне ожидания заседания ЦБ по ключевой ставке. После того как регулятор объявил о повышении ставки до 21%, курс российской валюты практически не изменился. Юань на Московской бирже торгуется на уровне 13,5 рубля, а доллар — около 96 рублей. Сценарий с увеличением ставки именно таким образом рассматривался как вероятный, поэтому событие оказалось предсказуемым», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что повышенная ключевая ставка обладает и преимуществами.

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Производство майонеза в Подмосковье выросло за год на 9%
25 октября 2024, 20:09

Фото: iStock / Oleksandr Todorov

В Подмосковье объём производства майонеза за восемь месяцев с начала года увеличился на 9% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За восемь месяцев региональные предприятия произвели 42,4 тыс. тонн майонеза. На долю подмосковных производителей приходится более 32% в Центральном федеральном округе и свыше 8% общероссийского объёма. В ассортименте майонез провансаль классический, оливковый, с лимонным соком, на перепелином яйце и вегетарианский», – рассказали в Минсельхозпроде региона.
Крупнейшими подмосковными производителями там назвали ООО ПК «Ильинское 95» в городском округе Щёлково, ООО «Ногинский Пищевой Комбинат» и ООО ПК «Тогрус».

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Набиуллина раскрыла, с чем связан рост цен в России
Набиуллина: рост цен спровоцирован перегревом спроса
25 октября 2024, 19:39

Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен в этом году не связан со структурной трансформацией российской экономики. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Она отметила, что за последние три года цены выросли на 30%. Это связано не со структурными изменениями в экономике, а с усилившимся перегревом спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения.

Ранее в этот день Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного показателя в 21% годовых. При этом в регуляторе не исключают и дальнейшее повышение показателей.

Также в пятницу Набиуллина сообщила, что Центробанк сохраняет цель по инфляции на уровне 4%.

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Экономист Колташов раскрыл неожиданный плюс роста ключевой ставки
Экономист Колташов: Повышенная ключевая ставка провоцирует сбережение средств
25 октября 2024, 18:14

Фото: iStock/Aleks_G

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что повышенная ключевая ставка кроме недостатков обладает и преимуществами.
Так, по его словам, люди начнут накапливать средства благодаря высокой ключевой ставке.

«У ставки есть плюсы. Она переводит деньги из сферы потребления в сферу инвестирования. У нас должна наконец появиться склонность к сбережению. Нашим гражданам прививали образ жизни французского аристократа – трать как можно больше, и не важно, сколько ты зарабатываешь. Все это уходит. Вместо этого нужно накапливать, приобретать на свои деньги, используя кредиты как дополнительный инструмент», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

А финансовый аналитик Владислав Антонов, в свою очередь, объяснил необходимость выпуска новых пятитысячных купюр.

«Это усиление защиты от подделок — новые банкноты оснащены современным защитным комплексом, что делает их более надёжными и безопасными. В условиях развития технологий мошенники совершенствуют свои методы подделки денег, поэтому ЦБ надо быть на шаг впереди и регулярно обновлять средства защиты банкнот. Это естественный процесс обновления денежного оборота», — заявил в беседе с RT Антонов.

Ранее Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%.

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Банк России повысил прогноз по ключевой ставке в России
Банк России повысил прогноз ключевой ставки на этот год до 17,5%
25 октября 2024, 17:47

Фото: iStock/G0d4ather

Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что Банк России ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 17,5% вместо 16,9 – 17,4%, которые прогнозировались ранее. До конца этого года, оценивает ЦБ, средний показатель будет сохраняться в пределах 21 – 21,3%.

Также была изменена ожидаемая в 2025 году ключевая ставка. Ранее она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.

Ранее в этот день Центробанк сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 19% до 21%.

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#центробанк
#ключевая ставка
#прогноз
#экономика
#россия
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Набиуллина: ЦБ РФ сохраняет цель по инфляции на уровне 4%
25 октября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/hank5

Центробанк сохраняет приверженность цели по инфляции на уровне 4%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она также сказала, что высокий прогноз по инфляции в 2024 году не означает, что ключевая ставка не работает. По словам председателя правления Банка России, без повышения ключевой ставки инфляция была бы ещё выше. По прогнозу ЦБ РФ инфляция в 2024 году составит 8-8,5%, что вдвое превышает целевой показатель.

В пятницу Центробанк ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Теперь она составляет 21% годовых, что является очередным историческим максимумом. По словам Набиуллиной, целевой показатель инфляции на уровне 4% будет достигнут в первой половине 2026 года. Такой же инфляция ожидается и в 2027 году.

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#центробанк
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Эксперт Люлин: Высокая ключевая ставка грозит торговым центрам банкротством
25 октября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Nick_Thompson

Сохраняющаяся на протяжении длительного времени высокая ключевая ставка может привести к массовому банкротству торговых центров в России. Причём некоторые из них могут закрыться уже через полгода-год.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. В пятницу Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку, причём сразу на два процентных пункта. Теперь она составляет 21% годовых, что является очередным историческим максимумом.

По словам Люлина, торговые центры в стране пытаются адаптироваться к условиям высокой ключевой ставки. Они стараются оптимизировать операционные расходы и ищут новых арендаторов, которые способны приносить высокий доход. Однако рекордными становятся затраты на персонал. Также в данной ситуации сильнее сказывается влияние налоговой составляющей.

Эксперт подчеркнул, что большинство ТЦ в стране не имеют большого запаса прочности. В лучшем случае речь может идти о 6-12 месяцах стабильной работы. Если значение ключевой ставки сохранится на высоком уровне в долгосрочной перспективе, то это неизбежно приведёт к снижению привлекательности ТЦ для арендаторов, серьёзным финансовым потерям и массовому банкротству, заключил Люлин.

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ЦБ РФ раскрыл, что нужно для возвращения инфляции к цели в 4%
25 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Необходима значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.
Отмечается, что вернуть инфляцию к цели и стабилизировать её около 4% удастся только при куда более высокой среднесрочной траектории ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

Также в Центробанке подчеркнули, что принимают решения с опорой на объявленные параметры бюджетной политики. Их изменение может потребовать введения последующих изменений в проводимую денежно-кредитную политику.

Ранее в этот день Банк России объявил о повышении ключевой ставки.

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Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму
25 октября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета региона в Мособлдуму. Первое заседание по его обсуждению запланировано на 31 октября, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Начнём детально прорабатывать каждую статью бюджета на заседании Мособлдумы. Оно намечено на 31 октября. После этого свои поправки будут вносить все комитеты и фракции. Процесс занимает не одну неделю. Важно убедиться, что в главном документе всё учтено и сбалансировано. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания. Наши жители выскажут свои предложения. Мы всегда их внимательно рассматриваем и стараемся учесть», – отметил спикер.
По его словам, доходы бюджета продолжают уверенно расти. В прошлый раз удалось впервые преодолеть отметку в 1 трлн рублей. Брынцалов назвал это достойным ответом на санкционное давление.
«Доходная часть планируется уже около 1,2 трлн. рублей. Грамотная политика, которая выстроена сегодня в регионе, позволяет это сделать. Расходы будут тоже свыше 1,2 трлн. рублей. Эти показатели – надёжный гарант того, что мы выполним все социальные обязательства. Они неизменно в приоритете. Льготы, пособия, доплаты для социально незащищённых граждан будут сохранены и финансово обеспечены», – добавил Брынцалов.
Он назвал новый финансовый документ бюджетом развития.
«Планируем более 23 млрд. рублей направить на поддержку предпринимательства. Московская область – в числе регионов-лидеров в доле ВВП страны. Это результат большой работы с нашим бизнесом, выстраивания инвестиционной привлекательности региона. Созданы удобные сервисы, хорошо себя зарекомендовали адресные меры поддержки. Ведётся большая работа по развитию особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков», – перечислил руководитель Мособлдумы.
По словам Брынцалова, каждая из статей бюджета складывается, исходя из интересов и ожиданий жителей. Учитываются и задачи, которые ставит президент.

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