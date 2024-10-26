Во Франции рассказали о покупателе российского филиала «Ашан»

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Французская ретейл-группа Auchan близка к продаже своих российских активов Газпромбанку. Об этом сообщила газета Le Monde.
Издание отмечает, что компания уже нашла «местного покупателя» для своего российского филиала и находится «на финальной стадии переговоров».
Представитель компании сообщил газете, что уход Auchan с российского рынка не связан с «политическими или репутационными причинами». По словам представителя, решение было обусловлено экономическими соображениями.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об уходе Auchan из России: «Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», – заявил он.
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«По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке», – утверждается в материале.
Представитель компании сообщил газете, что уход Auchan с российского рынка не связан с «политическими или репутационными причинами». По словам представителя, решение было обусловлено экономическими соображениями.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об уходе Auchan из России: «Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», – заявил он.
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Александр Климов