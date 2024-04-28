Володин заявил о прекращении роста экономик стран Европы

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Экономики европейских государств перестали расти, а санкции против России ударили по самой Европе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Представитель Госдумы подчеркнул, что по прогнозам на текущий год рост экономики Германии составит всего 0,2%. В остальных европейских государствах наблюдается аналогичная ситуация.
Всё это, по словам Володина, говорит об ударе антироссийских санкциях по самим странам Европы, которые их и ввели.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что экономика Индии может стать ведущей в мире. Отмечается, что Индия, по нынешним прогнозам, обгонит Китай по экономическому росту к 2028 году.
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Всё это, по словам Володина, говорит об ударе антироссийских санкциях по самим странам Европы, которые их и ввели.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что экономика Индии может стать ведущей в мире. Отмечается, что Индия, по нынешним прогнозам, обгонит Китай по экономическому росту к 2028 году.
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Анастасия Чинкова