Волоколамский округ занял первое место в Подмосковье по вовлечению в оборот сельхозземель

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В доме культуры «Текстильщик» в Волоколамске отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник отмечают во второе воскресенье октября. Однако в муниципалитете его по традиции празднуют в конце ноября, когда завершены полевые работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Одна из главных задач – вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В 2023 году в Волоколамском округе введено около 8 тыс га, что превышает прошлогодний результат в четыре раза. По этой работе округ занял первое место в Подмосковье», – заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.В этом году планируется произвести на 5,7% молока больше, чем год назад. При этом доля его собственной переработки составляет 60%. Другая важная продукция – мясо. Его основной производитель в муниципалитете – ООО «Шульгино». В 2023 году там рассчитывают получить 535 тонн мяса и полностью переработать его на предприятии.
В ФАПах Волоколамского округа Участники Рождественских чтений
Читайте также:
Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска
Школа актива Волоколамского округа собрала 120 участников «Движения Первых»
В ФАПах Волоколамского округа начали принимать узкопрофильные врачи
Лора Луганская