Школа актива Волоколамского округа собрала 120 участников «Движения Первых»

Фото: администрация Волоколамского г. о.
120 детей и подростков из «Движения Первых» приняли участие в Школе актива Волоколамского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Школа актива – уникальная программа подготовки ребят, включающая лекции, тренинги, мастер-классы и практические задания. Мероприятие собрало в Волоколамской школе №2 творческих и активных ребят со всего округа. Сначала дети представили свои кричалки, отражающие миссию «Движения Первых», – говорится в сообщении.Разделившись на группы, участники отправились на лекции и мастер-классы по разным направлениям. Занятия были посвящены раскрытию творческого потенциала школьников и осознанию ими своих талантов, исследованию собственных эмоциональных и физических «зажимов», экспериментов в общении и многому другому.
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