Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Ведущий Рождественских чтений, заместитель благочинного, ответственный за религиозное образование и катехизацию, священник Михаил Завитаев рассказал о значимости форума для подрастающего поколения. Он также подвёл итоги благотворительных и социальных акций 2023 года, направленных на поддержку участников специальной военной операции.
«Доклады посвящены нашей великой культуре и наследию, которое находится здесь, на Волоколамской земле. Две недели волоколамцы будут продолжать раскрывать эту тему в своих работах в рамках Рождественских чтений», – рассказала исполняющая обязанности заместителя главы Волоколамского округа Марина Марнова.Гости открытия Рождественских чтений приняли участие в благотворительной акции «Мы вместе». Они подготовили посылки, собранные для участников СВО. Также состоялось торжественное награждение грамотами Архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы.
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