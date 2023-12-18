Воробьёв на встрече с Лукашенко назвал Белоруссию одним из крупнейших партнёров Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Белоруссия для Московской области – один из самых крупных партнёров по импорту и по экспорту. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв белорусскому президенту Александру Лукашенко. На встрече в Минске они обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.
«Спасибо за приглашение. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию, ваше отношение. Для Московской области Белоруссия – один из самых крупных партнёров и по экспорту, и по импорту. Наш регион большой, мы с Москвой растём почти на 200 тыс человек в год, стройка у нас очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура – всё это нуждается в материалах», – сказал Воробьёв.Как отметил Лукашенко, Московская область удерживает лидирующие позиции в России по уровню социально-экономического развития. Он подчеркнул, что столичный регион для Беларуси является стратегическим партнёром. Подмосковье занимает первое место среди субъектов федерации по объёму торговли.
«Это колоссальные объёмы нашей внешнеэкономической торговли. За 10 месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 млрд долларов. Это значимое достижение, лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью», – отметил Лукашенко.Торговля идет почти по всей номенклатуре товаров, главные – бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней. Такой уровень товарооборота обусловлен и спецификой положения Московской области, которая является хабом для поставок в другие российские регионы.
Через Подмосковье проходят ЦКАД, трассы М-12 «Москва – Казань», М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Регион граничит с МКАД. На территории области расположены три международных аэропорта – Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Там находятся три больших транспортно-логистических центра: «Белый Раст», ТЛЦ «Восточный» и «Славтрансервис», создаются еще два – «Мультиколд» и «Максимиха».
Сейчас через Подмосковье идёт около 20% всех контейнерных грузов.
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Лора Луганская