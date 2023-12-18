Лукашенко объявил о рекордном товарообороте Белоруссии и Московской области

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Товарооборот Белоруссии и Подмосковья в 2023 году достиг рекордных значений и превысит 10 млрд долларов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Столичный регион – наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Федерации по объему торговли. За 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Согласно прогнозам, в этом году он будет заметно выше 10 млрд. Это лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси и Московской области», – сказал Лукашенко.Он отметил, что торговля идет по всей номенклатуре товаров. Основные – это бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней.
Также белорусский президент указал на возможности дальнейшего развития сотрудничества в сельском хозяйстве, строительной сфере, в науке и технологиях.
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Лора Луганская