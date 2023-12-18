Воробьёв прибыл в Минск с рабочим визитом и возложил цветы к монументу Победы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв почтил в Минске память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В столицу Белоруссии он приехал с рабочим визитом.
«Величественная 40-метровая стела – символ Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент был установлен на одноимённой площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.Четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами. Обелиск увенчан изображением ордена «Победа» из бронзы и смальты.
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Лора Луганская