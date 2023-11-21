В Болдино прошла торжественная церемония открытия памятника Василию Татищеву

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«Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. <…> Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей. Владимир Ростиславович (Мединский, помощник Президента РФ, председатель РВИО), я хочу в вашем лице поблагодарить все военно-историческое общество. Вы человек, который двигает очень важные и добрые дела», - поблагодарил на открытии Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что на мероприятии присутствовала правнучка Василия Татищева - Марианна Дмитриевна. Она является профессором и кандидатом исторических наук, а также долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры и возглавляла Фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева».
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