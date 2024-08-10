«Восемь тысяч километров дорог»: правительство о планах восстановления Мариуполя

Фото: iStock/SunVideo
В ближайшие пять лет планируется ремонт восемь тысяч километров дорог в Мариуполе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает телеканал «Россия-1».
Он подчеркнул, что сейчас активно идет восстановление города.
Ранее, в феврале, вице-премьер Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось отремонтировать почти все многоквартирные жилые дома.
Читайте также:
Бразильский журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь
Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь
Пушилин: люди возвращаются в Мариуполь быстрее, чем ожидалось
«Восстанавливаем север Донецка, агломерацию, хотя она находится относительно недалеко от линии соприкосновения к Мариуполю. В основном дома жилые закончим в этом году. Три с половиной тысячи километров дорог отремонтировали», – заявил функционер.
Ранее, в феврале, вице-премьер Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось отремонтировать почти все многоквартирные жилые дома.
Читайте также:
Бразильский журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь
Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь
Пушилин: люди возвращаются в Мариуполь быстрее, чем ожидалось
Александр Климов