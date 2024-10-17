«Яндекс Маркет» лишает работы водителей-дальнобойщиков

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Компания «Яндекс Маркет» опробует доставку товаров с помощью беспилотных грузоперевозок. Тестирование запущено на трассе М-4 «Дон».
Поначалу беспилотные грузовики будут доставлять заказы по этой автостраде из Москвы в Тулу, причём только в дневное время, сообщается в пресс-релизе компании. Однако до конца года планируется запустить и ночные рейсы уже в оба направления.
Сейчас испытания на трассе проводятся как в автономном, так и в ручном режиме, когда за рулём грузовика сидит водитель. Это необходимо для того, чтобы нейросеть могла обучаться. В дальнейшем она сама сможет планировать траекторию движения грузового автомобиля.
Как отмечают в сервисе, на первом этапе важны сбор, накопление и систематизация данных, чтобы затем запустить уже полностью автономные грузовые перевозки, без водителя-испытателя в салоне.
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Сейчас испытания на трассе проводятся как в автономном, так и в ручном режиме, когда за рулём грузовика сидит водитель. Это необходимо для того, чтобы нейросеть могла обучаться. В дальнейшем она сама сможет планировать траекторию движения грузового автомобиля.
Как отмечают в сервисе, на первом этапе важны сбор, накопление и систематизация данных, чтобы затем запустить уже полностью автономные грузовые перевозки, без водителя-испытателя в салоне.
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Александр Бойцов