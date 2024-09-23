По трассе «Нева» запустили полностью беспилотные грузовики

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По трассе М-11 «Нева» начали движение полностью беспилотные грузовые автомобили. На торжественную церемонию собрались гости и участники форума «Цифровая транспортация», передаёт ТАСС.
«В июне 2023 года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала по трассе курсировало три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более 3 млн км и перевезли порядка 330 тыс. кубометров груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», – заявил на церемонии вице-премьер Виталий Савельев.По трассе начали ходить четыре грузовика без водителя – два от КамАЗа" и ещё столько же – от Сберавтотеха.
«За полтора года Беспилотники проехали без аварий более 3 млн км, что позволило перейти к следующему этапу. Теперь водитель может занять пассажирское место», – пояснил министр транспорта России Роман Старовойт.Как отмечает агентство, в отличие от обычных грузовиков, беспилотники не ограничены в режиме труда и отдыха. Это позволяет им работать без перерывов, что ускоряет доставку, оптимизирует логистические процессы и минимизирует время простоя.
Проект «Беспилотные логистические коридоры» реализуется на трассе М-11 «Нева». Это первый шаг к беспилотным грузоперевозкам по всей России.
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Лора Луганская