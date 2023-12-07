Япония и РФ сократили квоты на рыбный промысел в 2024 году

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Страны уменьшат обоюдные квоты на вылов рыбы с 50 до 44 тысяч тонн в 200-мильных исключительных экономических зонах.
ТАСС сообщает, что Япония и Россия пришли к договору о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономзонах двух стран в 2024 году, сократив данный объём по сравнению с 2023 годом, сообщает Управление рыболовства Японии.
Российским рыбакам разрешат выловить 32 тысячи тонн скумбрии, 10 тысяч тонн сардины и 2 тысячи тонн трески. Японцы смогут выловить в российских водах 25,8 тысяч тонн сайры, 5,6 тысяч тонн кальмара, 3,2 тысяч тонн трески.
Число судов из РФ, которые будут допущены к промыслу, сократятся с 89 до 79, количество японских будет на прежнем уровне-22. Консультации по условиям договора проводили представители стран с 27 ноября по 6 декабря.
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Российским рыбакам разрешат выловить 32 тысячи тонн скумбрии, 10 тысяч тонн сардины и 2 тысячи тонн трески. Японцы смогут выловить в российских водах 25,8 тысяч тонн сайры, 5,6 тысяч тонн кальмара, 3,2 тысяч тонн трески.
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Мария Фирсова