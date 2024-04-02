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Юрист предупредила о звонках мошенников от лица налоговиков

Юрист Мурылева-Казак предупредила о звонках мошенников от лица налоговой службы
02 апреля 2024, 02:59
Фото: iStock/ fizkes

Фото: iStock/ fizkes

Звонки и сообщения якобы от налоговой службы с требованием отправить декларацию по ссылке должны стать сигналом, что это действуют мошенники, рассказала агентству «Прайм» руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак.
Она обратила внимание на то, что по закону инспекторы налоговой общаются к гражданам через личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги», отправляют бумажные письма по почте, а также вручают их лично при визите в налоговый орган.

Информирование о налоговых задолженностях через СМС и электронную почту возможно только при условии, что налогоплательщик предоставил в налоговый орган соответствующее согласие в письменной форме. Если он не оформлял такое согласие, то это письмо от мошенников, объяснила адвокат.


В случае подозрительного звонка от имени налогового инспектора она посоветовала уточнить, в какой инспекции он работает. Если собеседник не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, юрист призвала класть трубку. При верном названии номера она рекомендовала также название отдела и попросить представиться. После этого, по ее словам, следует положите трубку, перезвонить в налоговую и выяснить, есть ли такой сотрудник.

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Экономист предупредил россиян о росте доли отказов в ипотеке до 86 %
Экономист Шедько: доля отказов россиянам в ипотеке вырастет в июне до 86 %
02 апреля 2024, 02:25

Фото: iStock/ Jirapong Manustrong

Доля отказов россиянам в ипотеке к июню 2024 года увеличится на 25-30% — до 81-86%, спрогнозировал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько, о чем передает «Газета.Ru».
«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — отметил экономист.

По его оценкам, к концу года этот показатель вернется к отметке в 56%.

При этом специалист заявил, что ситуация с отказами в ипотеке в России не критична. Банки стремятся снизить риски, и это нормально, заявил экономист.

Ранее газета РБК сообщила, что доля отказов россиянам в ипотеке на новостройки и готовое жилье в 2024 году составила в среднем 56%. Такую статистику привело Национальное бюро кредитных историй.

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#квартиры
#кредиты
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Супруги — владельцы ГК «Содружество» стали миллиардерами
Супруги Луценко — владельцы ГК «Содружество» стали долларовыми миллиардерами
01 апреля 2024, 23:45

Фото: iStock/ Stadtratte

Александр и Наталья Луценко, которые владеют агропромышленной группой компаний «Содружество» стали долларовыми миллиардерами, пишет РБК.
Супруги контролируют российские и белорусские активы группы, которые оценены в более чем $2 млрд. Таким образом, состояние каждого из них составило по $1 млрд.

Предприятия «Содружества» в России находятся в Калининградской и Курской областях, они перерабатывают семена масличных культур. Компания также владеет логистической инфраструктурой (несколько морских терминалов, а также железнодорожные и автомобильный), вагонами-зерновозами и занимается фрахтом судов. Кроме того, располагает сетью агрологистических центров.

Forbes отмечает, что это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами.

По его данным, Александр Луценко родился в Восточном Берлине, закончил Минский высшее военное командное училище. Свой бизнес с женой они начали в 1994 году, торгуя кормами и кормовыми добавками. О Наталье почти ничего не известно.

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#активы
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Богатейшие россияне с начала года заработали $18,3 млрд
Bloomberg: Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $18,3 млрд
01 апреля 2024, 23:25

Фото: iStock/ Natali_Mis

Суммарное состояние богатейших бизнесменов России за три месяца 2024 года выросло на $18,293 млрд. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Больше всего выросло состояние сооснователя «Еврохима» и СУЭ Андрея Мельниченко — на $5,29 млрд (до $24,1 млрд). На противоположной стороне рейтинга оказался основатель USM Holdings Алишер Усманов, он потерял $2,8 млрд, таким образом его состояние снизилось до $18,3 млрд.

В топ-10 богатейших россиян вошли:

- совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (состояние в 2024 году увеличилось на $768 млн, до $31,8 млрд)

- бенефициар НЛМК Владимир Лисин (выросло на $2,91 млрд, до $26,9 млрд)

- совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон (уменьшилось на $747 млн, до $26,7 млрд)

- совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (выросло на $1,79 млрд, до $26,4 млрд)

- бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (увеличилось на $3,75 млрд, до $24,6 млрд)

- Андрей Мельниченко (выросло на $5,29 млрд, до $24,1 млрд)

- Алишер Усманов (уменьшилось на $2,8 млрд, до $18,3 млрд)

- Михаил Прохоров (увеличилось на $1,38 млрд, до $17,1 млрд)

- основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман (выросло на $1,21 млрд, до $13,5 млрд)

По данным мартовского рейтинга китайского исследовательского института Hurun, в России за последний год стало на шесть долларовых миллиардеров больше.

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#деньги
#доллар
#рейтинг
#бизнесмен
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Автоэксперт Шкуматов: Большая часть резины на рынке – российская
01 апреля 2024, 23:23

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
«Больше половины рынка занимает российская резина. Остальная часть, то есть около 40% — это поставки из Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. Наверное, крайне редко можно сейчас найти шины из Европы», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Он также отметил, что самые дорогие шины обойдутся автомобилистам в 10 тыс. рублей.

До этого автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что основными виновниками ДТП на дорогах являются водители, в частности, любители быстрой езды, «игроки в шашечки» и «подрезатели».

«Пешеходы тоже порой удивляют. Их есть несколько подвидов – «замороженные» и «отмороженные». Порой появляются из ниоткуда в никуда и надевают наушники и капюшоны, которые ограничивают обзор. Такие люди живут по принципу «Пешеход всегда прав, пока он жив», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Кроме этого, на аварийность влияют и такие факторы, как большая территория нашей страны, население, а также неприспособленность многих дорог к скоростной быстрой езде.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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#пешеход
#водители
#авто
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Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, сообщил украинский экономист
Украинский экономист Шевчишин: гривна потеряла 2,65% по отношению к доллару
01 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/RL Photography

Национальная валюта Украины гривна вошла в десятку самых слабых валют мира. Об этом сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин в своих соцсетях.
Отмечается, что по итогам марта гривна вошла в топ-10 самых слабых мировых валют, заняв седьмую строчку рейтинга.

По данным Шевчишина, в прошлом месяце гривна потеряла 2,65% по отношению к американскому доллару.

Ранее Национальный банк Украины установил официальный курс валюты на уровне 38,99 гривен на доллар.

Отмечается, что в тройке лидеров рейтинга самых слабых мировых валют – египетский фунт, нигерийская наира и кенийский шиллинг.

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#украина
#экономика
#доллар
#курс
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Эксперт по алкоголю Шапкин спрогнозировал рост цен на коньяк
01 апреля 2024, 18:16

Фото: iStock/Stockah

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что цены на коньяк в России будут расти в этом году.
«Цены на коньяк будут расти в основном в рамках инфляции. Индексация акцизов на коньяк в России с начала года составила 4% и уже заложена в текущие цены. Пересмотр минимальных цен на коньяк и бренди также отложен Минфином РФ. В этом году планируется небольшой рост производства на 1% коньячных спиртов в Дагестане», — отметил в беседе с Газета.ру Шапкин.

Ранее доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на какао в российских магазинах в скором времени вырастут на 15-20%.

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#цены
#рост
#рф
#напитки
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Крупнейшую доменную печь остановили на капремонт на Череповецком комбинате
«Северсталь» заявила об остановке крупнейшей доменной печи ЧерМК на капремонт
01 апреля 2024, 17:06

Фото: Istock/Maksim Safaniuk

Работа крупнейшей доменной печи Череповецкого металлургического комбината приостановлена в связи с капитальным ремонтом, сообщили в компании «Северсталь».
«Компания «Северсталь» перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) «Северянка» на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»)», — говорится в сообщении.

В ремонт вложат 37 миллиардов рублей. В рамках работ заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, верхний купол и колошниковую защиту. Помимо этого, планируется обновить все металлоконструкции, произвести капремонт бесконусного загрузочного устройства и построить новое конвейерное оборудование для подачи сырья, рассказали в компании.

Доменная печь №5 — крупнейший агрегат по производству чугуна в российской металлургии. Ее производительность оценивается в 4,2 миллиона тонн чугуна ежегодно.

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#комбинат
#вологодская область
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Рост промышленного производства в Подмосковье за год составил около 18%
01 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Промышленное производство в Московской области в январе – феврале текущего года увеличилось примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье значительно ускорился в начале 2024 года. В январе – феврале оно выросло на 17,9%. При этом в обрабатывающем секторе рост преодолел отметку в 20% и составил 20,4%. Ускорение связано с высокой инвестиционной активностью бизнеса в сфере импортозамещения. С начала 2022 года в регионе заявлено свыше 280 проектов», – пояснила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, в конце прошлого года резко возросла интенсивность запуска новых проектов. Это сказалось на общем росте промышленного производства в регионе.

Пик интенсивности ввода импортозамещающих проектов, по данным Зиновьевой, придётся на 2024-2025 годы.

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#промышленность
#московская область
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В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций
01 апреля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Цех, в котором будут производить железобетонные конструкции, возводят в Дмитрове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 95 процентов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь цеха составляет более 2,3 тыс. квадратных метров. Здесь будет осуществляться приёмка конструкций из металлов и готовых бетонных смесей, их обработка и складирование до отправки в торговые сети. Кроме того, здесь будут обрабатывать материалы и изготавливать изделия по чертежам заказчиков», — говорится в сообщении.
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Сдать цех в эксплуатацию должны во втором квартале текущего года.

На новом производстве планируется выпускать около 4,5 тыс. тонн продукции в год.

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