Юрист предупредила о звонках мошенников от лица налоговиков

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Звонки и сообщения якобы от налоговой службы с требованием отправить декларацию по ссылке должны стать сигналом, что это действуют мошенники, рассказала агентству «Прайм» руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак.
Она обратила внимание на то, что по закону инспекторы налоговой общаются к гражданам через личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги», отправляют бумажные письма по почте, а также вручают их лично при визите в налоговый орган.
Информирование о налоговых задолженностях через СМС и электронную почту возможно только при условии, что налогоплательщик предоставил в налоговый орган соответствующее согласие в письменной форме. Если он не оформлял такое согласие, то это письмо от мошенников, объяснила адвокат.
В случае подозрительного звонка от имени налогового инспектора она посоветовала уточнить, в какой инспекции он работает. Если собеседник не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, юрист призвала класть трубку. При верном названии номера она рекомендовала также название отдела и попросить представиться. После этого, по ее словам, следует положите трубку, перезвонить в налоговую и выяснить, есть ли такой сотрудник.
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Информирование о налоговых задолженностях через СМС и электронную почту возможно только при условии, что налогоплательщик предоставил в налоговый орган соответствующее согласие в письменной форме. Если он не оформлял такое согласие, то это письмо от мошенников, объяснила адвокат.
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Бернст Ю.