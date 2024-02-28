Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию

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«Злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — предупредили эксперты.В сообщениях указано, что если не отказаться от оплаты налога, с человека снимут «десятки тысяч рублей». Чтобы этого не произошло, жертве предлагают перейти на поддельный сайт банка. Когда мошенники получают личную информацию пользователя, они пытаются вывести деньги жертвы или оформить кредит на ее имя, отметили специалисты.
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