Юрист Соловьёв: Идея о конфискации криптовалюты очень своевременна

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал создание государственной платформы по конфискации криптовалюты и отметил своевременность такой инициативы.
«Враги нашего конституционного строя полюбили этот инструмент. И теперь вместо легко отслеживаемой валюты они засылают своим агентам биткоины. Идею создать государственную платформу по конфискации криптовалюты я считаю очень своевременной — она позволит использовать накопления злоумышленников в благих целях» — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Соловьев.
А юрист Алла Георгиева рекомендовала при даче денег в долг оформлять соответствующий договор или расписку.
«Я рекомендую любую сумму оформлять распиской либо договором, будь это хоть три, хоть пять тысяч рублей, чтобы имелись какие-то доказательства. В этом случае, если человеку не вернут денежные средства, он сможет взыскать их в судебном порядке», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Георгиева.
Ранее финансист Разуваев предрекал крах рынка криптовалюты после внедрения цифрового рубля.
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