За год россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды

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В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследовании Infolin.
Аналитическая компания Data Insight уточнила, что большую часть онлайн-доставки еды заняла категория скоропортящихся продуктов.
Наибольший рост рынка онлайн-продаж продовольствия зафиксирован в четвертом квартале 2023 года. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, этому способствовали промоакции и бонусы на самовывоз из-за дефицита курьеров в индустрии, что удорожало доставку, особенно быструю.
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