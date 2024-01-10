Диетолог дал совет, как покупать меньше вредной еды и экономить деньги в супермаркете

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Британский эксперт по питанию Майкл Мосли заявил, что для приобретения здоровых пищевых привычек и экономии финансов нужно ходить в магазин сытым, следить за калорийностью продуктов и покупать меньше вредных продуктов. Об этом пишет Daily Mail.
Мосли пояснил, что когда человек голодный, он не может критично оценить, какие продукты ему нужно купить. Из-за голода возникает соблазн приобрести больше «вредностей», например, чипсов или мороженного. Сытый человек контролирует себя лучше. Специалист порекомендовал заранее составлять список и следовать ему, а также внимательно изучать информацию о калорийности и составе на упаковках.
Он также призвал не задерживаться около прилавков с газировками, продуктами быстрого приготовления и сладостями. Это поможет сэкономить деньги и улучшить пищевые привычки.
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