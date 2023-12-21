Россиянам раскрыли, при каком условии продукты в России подешевеют

Фото: IStock/Bet_Noire
В 2024 году снижение цен на продукты в России может произойти только в одном случае. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко.
По словам эксперта, россияне смогут увидеть снижение цен осенью следующего года. Однако оно будет относительного начала года, когда все категории товаров стоят дороже.
Эксперт подчеркнул, что даже укрепление рубля не отразится на ценах в магазинах.
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«Осенью обычно всегда проседает плодоовощная продукция, которая выходит на рынок, но это всегда относительно начала года. То есть это эффект базы. Если смотреть фундаментально от базы 2023 года, то подобного рода развитие событий маловероятно, потому что все издержки растут, рассчитывать на снижение цен не приходится», — отметил Потапенко.
«Даже если курс укрепляется, наши власти не дают возможности укрепиться ценам. Самый простой пример – это 124 неналоговых платежа. То есть у нас снижение даже одного параметра компенсируется большим количеством действий чиновников. У нас рыночных механизмов даже для опускания цен не так много. Приведу в пример “Чёрную пятницу”: за рубежом вы можете продавать товар ниже себестоимости, а в России у вас это не получится, потому что налоговая тут же напомнит ваше место», — сказал он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова