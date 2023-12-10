За год запасы нефти в США сократились до минимума за 30 лет

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Чтобы сдержать рост цен на топливо, Соединённые Штаты израсходовали более 40% стратегического запаса нефти. Всего за год этот показатель снизился до 30-летнего минимума.
Однако Белому дому пришлось воспользоваться запасами, чтобы сдержать рост цен на топливо. Такое решение было принято администрацией для того, чтобы снизить цены на топливо на заправках и благополучно пройти избирательный цикл, считает Стюарт. Глава Ассоциации нефтегазовой промышленности назвал нынешний уровень стратегических запасов нефти угрозой национальной безопасности.
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Александр Бойцов