На месторождениях нефти в Сирии американскую базу обстреляли ракетами

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Американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом РИА Новости сообщил местный источник.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих. По мнению американского лидера, такое количество военных необходимо для сдерживания РФ и «обеспечения безопасности союзников». В 2022 году на территории Европы находилось около 90 тысяч американских солдат.
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Екатерина Коршунова