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Поставки российской нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
Приоритет отдается нацвалютом, это помогает не быть в зависимости от навязанных Западом моделей оплаты сырья.
Ранее сообщалось, что Китай намерен поднять импорт российской нефти до рекордного уровня. Это стало возможным, потому что у Китая повышенный интерес к нефтепродуктам сорта Sokol, которого избегает Индия из-за опасений американских санкций.
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«Что касается индийской рупии, это всемирно признанное надежное платежное средство, и ее использование открывает широкие возможности для инвестирования в активно развивающуюся экономику Индии», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
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Мария Федоровцева