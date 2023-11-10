100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина

Фото: Минкульт МО
«Экспонаты перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности владельца Вязём Годунова, его гостях – иноземных послах, о тех, кто бывал здесь во времена Смуты», – говорится в сообщении.
Посетителей ждёт специальная программа, которая позволит им почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.
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