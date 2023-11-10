В Московской области состоится всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Основной задачей фестиваля является поддержка и развитие творческого потенциала любительского циркового искусства. Участие в мероприятии примут артисты в возрасте от 5 до 25 лет со всех регионов России.
Стоит отметить, что кроме основной программы участников и гостей ждет показательное выступление от силовых акробатов братьев Команковых. Они являются неоднократным победителей престижных конкурсов и фестивалей, которые выступали на лучших сценических площадках мира.
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