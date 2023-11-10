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В Московской области состоится всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк»

10 ноября 2023, 16:22
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Красногорске пройдет V Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет 11 и 12 ноября на базе спорткомплекса Gym Space в Красногорске.

Основной задачей фестиваля является поддержка и развитие творческого потенциала любительского циркового искусства. Участие в мероприятии примут артисты в возрасте от 5 до 25 лет со всех регионов России.


Гостей фестиваля ждут выступления от участников в номинациях «воздушная гимнастика», «акробатика», «эквилибристика», «жонглирование», а также «пластическая акробатика».

Стоит отметить, что кроме основной программы участников и гостей ждет показательное выступление от силовых акробатов братьев Команковых. Они являются неоднократным победителей престижных конкурсов и фестивалей, которые выступали на лучших сценических площадках мира.

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В Красногорске состоится концерт цикла «Шедевры классики»
06 декабря 2023, 14:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» Московской областной филармонии пройдет в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет 9 декабря в красногорском ДК «Подмосковье».

Для гостей будет показаны искрометный калейдоскоп из вальсов и фрагментов популярных оперетт. Особенностью концерта является, что будут представлены вальсы разных эпох и стилей. 

 Кроме этого, зрители смогут услышать арии и дуэты из оперетт двух других крупнейших композиторов — Имре Кальмана и Франца Легара. Исполнят произведения симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», дирижер Иван Никифорчин, солисты — Елена Терентьева (сопрано), Иван Викулов (баритон), Концертный хор детской хоровой школы «Алые паруса» и заслуженный работник культуры РФ Елена Володина.

Стоит отметить, что в завершении программы покажут фрагментами из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», а именно вальс цветов и вальс снежных хлопьев.

Начало мероприятия в 19:00. Подробную информация можно найти на официальном сайте ДК «Подмосковье».

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В Дни Эрмитажа на Дворцовой площади пройдёт масштабное шоу
05 декабря 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/Iuliia Leonteva

В период Дней Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря пройдёт в масштабное шоу.
Так, мультимедийное шоу будет посвящено 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

Кроме этого, пройдёт финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».

«Нам было важно узнать, как живут видео- и медиахудожники в регионах. Мы стали думать, как их объединить на одной площадке, какая тема могла бы быть интересна всем. И решили, что они должны презентовать свое место силы, свою малую родину», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» куратор Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» Катерина Медынцева.

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#санкт-петербург
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В Балашихе работает выставка «Георгий Алексеев. На изломе эпох»
05 декабря 2023, 16:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно посетить в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка проходит на базе историко-краеведческого музея в городе Балашиха.


Георгий Дмитриевич Алексеев является художником и скульптором, который «стоял» у истоков советского искусства. Большую часть жизни он прожил в Салтыковке на улице Малая Прудовая. Кроме этого, архивные работы художника считаются гордостью Историко-краеведческого музея.

В экспозиции выставки для посетителей представлены его эскизы и наброски графических работ, скульптурные композиции, а также документы и личные вещи. Также дополнением к экспонатам из архива стали репродукции картин, копии плакатов начала XX века и интерьерные бытовые комплексы. 

Стоит отметить, что  посетить выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно до 17 декабря. Подробную информацию о выставке можно найти на официальном сайте музея. 

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#подмосковье
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В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»
05 декабря 2023, 11:46

Фото: пресс-служба федерации бокса России

В Московской области состоится благотворительный фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса России.
Благотворительный фестиваль пройдет с 29 декабря 2023 по по 8 января 2024 года на базе городского пляжа города Серпухова.

Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут гуманитарные акции, концерты с выступлениями звёзд российской эстрады, спектакли, встречи с любимыми героями русских сказок, квесты, а также мастер-классы с легендарными спортсменами.

Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.

С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.

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#горки
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Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу
Сценарист «Слова пацана» Золотарев не увидел причин для запрета сериала
05 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом», а также почему на эту тропу вставать нельзя. Об этом пишет РБК со ссылкой на сценариста фильма Андрея Золотарева.
Он прокомментировал претензии к сериалу, заявив, что причин для его запрета не видит.

«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — добавил Золотарев.

Он также отметил, что создателям «Слова пацана» совершенно не хочется, чтобы его связывали с криминалом. Золотарев рассказал, что идея фильма возникла у Крыжовникова, так как он интересуется историческим периодом конца 1980-х.

«Парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить», — заключил сценарист.

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Лучшим гастрономическим сувениром России стало подмосковное варенье из огурцов
04 декабря 2023, 17:25

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковное варенье из огурцов получило звание лучшего гастрономического сувенира России. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
IX Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проходил с 1 по 3 декабря в Тверской области.

По итогам конкурса в номинации «Гастрономический сувенир» победителем стало Предприятие «Огуречная столица» из городского округа Луховицы.

«<…>В финальном этапе конкурса приняло участие более 600 авторов из 60 регионов страны. По оценкам экспертов, предприятие из Луховиц Московской области стало лучшим в номинации «Гастрономический сувенир», представив жюри и гостям свою уникальную продукцию - сладости из огурцов. Это и варенье, и зефир, и огурец в шоколаде. Я поздравляю производителей Подмосковья с победой в номинации, желаю дальнейшего развития и успехов», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что луховицкое предприятие представило на конкурс классические варенье из огурцов несколько вкусов: классическое, с яблоком, пряное для иммунитета«Царское». Также гости смогли попробовать мармелад из огурца с яблоком, лаймом и мятой, цитрусами и пряностями и имбирем и лимоном. 

Кроме этого, предприниматели привезли ассорти зефира с огуречной начинкой.

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#предприниматели
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Мытищинский музей стал победителем на форуме «Точки притяжения»
04 декабря 2023, 15:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинский историко‑художественный музей стал победителем форума «Точки притяжения». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Форум «Точки притяжения» является проектом для пространств во всех регионах России. Он проходил в рамках проекта на международной выставке «Россия» на базе ВДНХ, где были подведены итоги работы проекта за 2023 год.

 В номинации «Историческое воссоздание» одним из победителей является Мытищинский историко-художественный музей. Его признали одним из лучших пространств для развития и взаимодействия молодежи, а также местом притяжения для них.

Стоит отметить, что на торжественной церемонии награждения присутствовал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров, который отметил перспективность развития проекта «Точки притяжения» и его участников.

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Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах

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В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
#музей
#россия
#форум
#итоги
#вднх
#мытищи
#подмосковье
#проект
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За выходные 14 тысяч человек посетили ледовые шоу «Чемпионы» в Подмосковье
04 декабря 2023, 14:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ледовые представления «Чемпионы» Авербуха за прошедшие выходные дни в Подмосковье посмотрели 14 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства
С начала декабря в Московской области проводятся традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта «Зима в Подмосковье». За минувшие выходные их посмотрели около 14 тысяч человек.

«Ледовые представления на открытом воздухе под руководством наших чемпионов Ильи Авербуха и Татьяны Навки вот уже третий сезон подряд становятся любимыми и долгожданными мероприятиями «Зимы в Подмосковье». <…>В этом сезоне мы проводим 39 ледовых спектаклей в 31 городском округе. Стараемся расширять географию проекта, чтобы прославленных фигуристов смогли увидеть даже на самых отдаленных наших территориях», – поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Стоит отметить, что вскоре жители и гости Подмосковья смогут насладиться спектаклем «Байки русской балалайки» от команды Татьяны Навки. ​Подробнее о программе выступлений можно узнать на официальном туристическом портале Подмосковья.

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#подмосковье
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#министр
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Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах
04 декабря 2023, 12:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ледовую арену в Мытищах открыло яркое гала‑шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Шоу с участием звёзд фигурного катания проходило на катке перед Дворцом культуры «Яуза».

«Дорогие жители и гости округа, сегодня мы с вами открыли эту ледовую арену и новый зимний сезон выступлением наших лучших и замечательных чемпионов по фигурному катанию, принявшими участие в шоу Ильи Авербуха. Пусть эта зима каждому из нас дарит незабываемые эмоции и впечатления, а новый каток – больше возможностей провести время с семьей, друзьями и близкими. Друзья, поздравляю вас с началом зимы и желаю самого хорошего настроения», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Также мероприятие посетил олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель кубка по хоккею СССР и Канады, Почетный житель нашего округа Виктор Шалимов.

Стоит отметить, что жители округа с восхищением смотрели за эффектными номерами на льду, которые выполняли настоящие профессионалы своего дела.

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