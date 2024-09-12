14 сентября в парке «Городской лес» состоится «Зелёная ДАРмарка»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Цветоводы и огородники из Домодедово активно подготавливаются к участию в ежегодной «Зелёной ДАРмарке», которая состоится в парке «Городской лес» 14 сентября с 12:00 до 14:00.
На ярмарке участники получат возможность обменяться посадочным материалом, включая семена, саженцы, кусты и цветы. Также можно будет обменять урожай, например, яблоки, кабачки и другие овощи.
Кроме того, организаторы планируют сбор пустых стеклянных банок для последующего вторичного использования.
Если у участников не будет возможности привезти свои продукты на ярмарку, они могут оставить их сотрудникам газеты «Призыв» с 10 по 13 сентября с 10:00 до 17:00 по адресу: Советская улица, дом 10, подъезд 1, этаж 2.
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Кроме того, организаторы планируют сбор пустых стеклянных банок для последующего вторичного использования.
Если у участников не будет возможности привезти свои продукты на ярмарку, они могут оставить их сотрудникам газеты «Призыв» с 10 по 13 сентября с 10:00 до 17:00 по адресу: Советская улица, дом 10, подъезд 1, этаж 2.
«Зелёная ДАРмарка» — это прекрасная возможность не только обменяться растениями и овощами, но и пообщаться с теми, кто разделяет ваши интересы, узнать секреты хорошего урожая и просто приятно провести время в компании единомышленников», — отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова