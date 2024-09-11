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«Секретные ингредиенты»: Что ждет гостей фестиваля «Аксаковская уха» в усадьбе Тютчева

11 сентября 2024, 19:05
Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново им. Ф.И. Тютчева» 14 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Он приурочен ко Дню рождения известного писателя Сергея Аксакова. Для гостей подготовили насыщенную программу – как развлекательную, так и гастрономическую.
Заведующая отделом маркетинга музея-заповедника Усадьбы Мураново Анна Стратанович в беседе с «Радио 1» рассказала, что фестиваль проводится уже седьмой раз и не перестает удивлять гостей разнообразием своей программы.

«14 сентября у нас завершается летний сезон, это финальное мероприятие. Все знают знаменитые "Записки об уженье рыбы" Сергея Аксакова. Он жил в восьми километрах от нас. Имение Аксаково-Абрамцево помимо дружбы с Мураново связывали еще и родственные связи, потому что сын Сергея Тимофеевича был женат на дочери Федора Ивановича Тютчева. И, конечно, Аксаков приходил сюда, в Мураново, чтобы на местной реке ловить рыбу, в том числе огромных судаков, которые там водились. Их могли сразу же приготовить на усадебной кухне, и так они были необыкновенно вкусны, что их называли постной говядиной», — поделилась историей собеседница.


Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Она добавила, что гастрономическая программа праздника не случайна — она связана с ключевыми вехами людей, которые здесь жили. Так будет вспоминаться вся история семейств и судьбы главный деятелей культуры и искусства, посещавших усадьбу в те времена.

«На Барском лугу усадьбы с 12 до 17 часов нас ждет варка супов: традиционная уха по-царски, аксаковская уха с секретными ингредиентами. Помимо русских кулинарных традиций, нас ждут традиции других стран, например, рыбная шурпа — узбекский наваристый суп на пресной рыбе, сербский суп тоже будет. В кафе на площадке будет разработано специальное меню, и гости смогут заказать финскую уху, томатный суп с рыбой и морскими деликатесами», — рассказала Анна Стратанович.
Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

По ее словам, гостей фестиваля будет также ждать большая театрально-музыкальная программа: «Сказ о Пушкине» – музыкальный моноспектакль, который создал артист, певец, гусляр и собиратель народных песен Олег Щукин. Он также исполнит в нем главную роль. Будет музыкальная программа «Слова любви», где прозвучат классические произведения и романсы современных авторов. Завершится все спектаклем «Судьба человека», который предложит Кировский театр.

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

«Для деток тоже будет программа: игра в классический усадебный крокет, легкая музыка, обзорные и театрализованные экскурсии, мастер-классы», — отметила заведующая отделом маркетинга музея-заповедника Усадьбы Мураново.
Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Начало фестиваля — в 12:00. Подробности и билеты можно найти на официальном сайте музей-заповедника.

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В Петербурге проведут премию детского и молодёжного творчества ARTIS-2024
11 сентября 2024, 16:58

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Международная премия в области детского и молодежного творчества ARTIS-2024 будет проводиться с 30 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге, её номинантами являются конкурсанты, ставшие лауреатами первой степени очных фестивалей-конкурсов с официальным всероссийским или международным статусом, сообщает пресс-служба творческого объединения «Я могу!», в рамках которого организована премия.
«Основная цель премии — выявление и поощрение талантливых юных артистов, а также их педагогов», — говорится в сообщении.
Подать заявку на соискание премии можно до 1 октября. Премиальный фонд составляет 2 миллиона рублей.

Отмечается, что за восемь лет существования проекта в нём приняли участие более 20 тысяч конкурсантов из более 60 регионов России и 12 стран мира.

Подробная информация о премии размещена по ссылке.

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#санкт-петербург
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Ведущего КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
11 сентября 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище столицы, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. С Масляковым попрощались в центре «Планета КВН» на Марьиной Роще. Бессменному ведущему КВН было 82 года, его не стало 8 сентября.
Могила почившей звезды находится рядом с захоронениями артистки Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прислал на церемонию прощания с Александром Масляковым венок.

К слову, с телеведущим попрощались его коллеги Леонид Якубович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также братья-дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные.

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В библиотеках Московской области откроется более 700 образовательных курсов и кружков
11 сентября 2024, 15:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В новом учебном году в библиотеках Московской области откроется более 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Популярность растёт у развивающих занятий для малышей, продлёнок, языковых курсов и подготовительных программ для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Опытные педагоги работают с детьми на базе библиотек, а необходимые материалы всегда под рукой.

Теперь кружки в библиотеках разделены на два направления: «Твори в библиотеке» и «Умней в библиотеке». На сайте «Моё Подмосковье» можно найти ближайшую библиотеку и ознакомиться с расписанием занятий.

Библиотеки Московской области предлагают широкий выбор курсов по изучению иностранных языков для всех возрастов, а также занятия по культуре разных стран.

Например, в Видном посетители могут познакомиться со Страной восходящего солнца в клубе «Культура Японии» и изучить французский язык. Щёлковская библиотека предлагает курсы японского языка, а в Сергиевом Посаде можно изучать китайский язык и культуру Китая. В Раменском есть разговорный клуб для изучения английского языка, а в Домодедове — театрально-музыкальная студия на иностранных языках Eleada.

Особое внимание уделяется подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке «Территория свободной мысли» проводятся тренинги по русскому языку и литературе, а в муниципальной библиотеке Левобережной в Дубне работает «Школа Гиппократа», где ребята готовятся к экзаменам по химии, биологии и русскому языку.

Центральная библиотека Луховиц «Планета знаний» предлагает помощь в подготовке к ОГЭ по математике, занятия проходят каждый четверг в 17:00.

Библиотека №1 в Одинцово предлагает интенсив «Руслит по-взрослому: 3 в 1», включающий подготовку к итоговому сочинению, ОГЭ и ЕГЭ.

В специализированной библиотеке семейного чтения «Очаг» в Электростали школьники могут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике от IT Club — центра сертифицированного образования.

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#культура
#школьники
#библиотеки
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В субботу в Электрогорске состоится праздник «Живописный парк»
11 сентября 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

В городском парке Электрогорска 14 сентября пройдёт интересное мероприятия «Живописный парк», сообщает пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский.
С 12:00 до 12:45 будет проходить модный показ «Яркая осень» от студии «19.25», а с 12:00 до 16:00 откроется выставка «Новый урожай».

Кроме того, для жителей и гостей Электрогорска с 12:00 до 16:00 будет работать фотозона «Живописный уголок».

С 12:30 начинаются выступления «Восточные ритмы» от студии «Амилия».

Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по макияжу с 13:00 до 14:00, а ещё с 13:00 до 14:00 состоится дружное приготовление варенья из урожая 2024 года.

Подведение итогов проекта «Общественный огород» пройдёт с 14:45 до 15:00.

Завершит программу концерт «Симфонии осени», который состоится с 15:00 до 16:00.

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14 сентября в Московской области пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов»

14 сентября в Московской области пройдёт праздник «Живописный парк»
#выставка
#урожай
#концерт
#праздник
#мероприятия
#электрогорск
#павловский посад
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В Клину 20 сентября проведут концерт под открытым небом
11 сентября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Бесплатный концерт проведут музыканты на Советской площади в Клину в пятницу, 20 сентября, мероприятие организует телеканал «Поиск» при поддержке Союза журналистов Подмосковья и Централизованной клубной системы округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Концерт начнётся в семь часов вечера у фонтана «Девочка-грибница» на Советской площади. Для зрителей выступят группа Was hot и певец Валерий Алешков. Вход свободный, возрастные ограничения — 6 », — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что среди зрителей концерта планируется провести розыгрыш ценных призов.

Организаторы концерта также сообщили, что в будущем году запланировано пять подобных мероприятий, они уже получили народное название «Клинский вайб».

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#клин
#концерт
#музыка
#музыканты
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В Краснознаменске состоится финал конкурса творчества Воздушно-космических сил
11 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Финал девятого ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов ВКС и членов их семей «И звезды становятся ближе…» проведут в Доме офицеров в Краснознаменске 28 сентября, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба ВКС.
«В этом году творческий конкурс посвящён 90-летию первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Темами выступлений станут военное братство, мужество и подвиг», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучшая литературно-музыкальная композиция, лучший хореографический номер, а также лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив и лучший вокально-инструментальный коллектив.

На гала-концерте выступят более 100 участников конкурса, а также приглашённые популярные исполнители.

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#краснознаменск
#вкс
#концерт
#конкурс
#творчество
#военные
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Студентам «Подмосковья» рассказали о современных трендах в мире моды и стиля
11 сентября 2024, 12:53

Фото: Министерство образования Московской области

Всемирный день красоты стал поводом для проведения классного часа в колледже «Подмосковье» на тему «Красота спасёт мир!». Дискуссия проходила в формате открытого обсуждения, где каждый мог выразить своё мнение и поделиться мыслями о красоте, сообщает Министерство образования Московской области.
Классный час начался с краткого экскурса в историю развития индустрии красоты. Затем студенты рассмотрели современные тенденции в мире моды и стиля, а также значение красоты в современном обществе. В процессе обсуждения были затронуты такие темы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в формировании современного образа.

После завершения мероприятия студенты получили подарки от партнёра мероприятия — академии «Estel».

Мероприятие стало прекрасной возможностью для обмена опытом и идеями, а также вдохновило студентов на дальнейшее развитие своих профессиональных навыков.

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#московская область
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Путин прислал венок на прощание с ведущим Александром Масляковым
11 сентября 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Венок на церемонию прощания с известным телеведущим Александром Масляковым прислал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Маслякова не стало в 82 года в минувшее воскресенье, 8 сентября. Со знаменитостью КВН прощаются в центре «Планета КВН» в столице. Масляков будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как уточнило окружение почившей звезды КВН, его похоронят рядом с могилами артистки Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.

На церемонии присутствуют родственники и коллеги Маслякова, его сын Александр, а также ведущий Леонид Якубович, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, Константин Эрнст и другие знаменитости.

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14 сентября в Московской области пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов»
11 сентября 2024, 11:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В арт-квартале «Фабрика 1830» 14 сентября пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках арт-квартала развернётся масштабное иммерсивное шоу «Сказки братьев Гримм», где зрители смогут стать активными участниками событий, передвигаясь среди средневековых декораций. Каждый посетитель получит возможность встретиться с персонажами знаменитых сказок и погрузиться в их истории.

Спектакль будет представлен творческим объединением «Дружба», члены которого продемонстрируют свои актёрские и сценические таланты.

Помимо спектакля, для гостей будет подготовлена разнообразная программа. В рамках фестиваля посетителям предложат насладиться выступлениями музыкантов различных жанров и стилей, а также участие в творческих мастерских.

На фестивале «Энтузиастов» состоится большой музыкальный концерт, мастер-классы по росписи футболок, фотовыставка и выставка эскизов костюмов для спектакля, ярмарка товаров ручной работы, игры и многое другое.

Начало мероприятия запланировано на 16:00. Вход свободный.

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#московская область
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