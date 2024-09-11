«Секретные ингредиенты»: Что ждет гостей фестиваля «Аксаковская уха» в усадьбе Тютчева

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
В музее-заповеднике «Усадьба Мураново им. Ф.И. Тютчева» 14 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Он приурочен ко Дню рождения известного писателя Сергея Аксакова. Для гостей подготовили насыщенную программу – как развлекательную, так и гастрономическую.
Заведующая отделом маркетинга музея-заповедника Усадьбы Мураново Анна Стратанович в беседе с «Радио 1» рассказала, что фестиваль проводится уже седьмой раз и не перестает удивлять гостей разнообразием своей программы.
Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
Она добавила, что гастрономическая программа праздника не случайна — она связана с ключевыми вехами людей, которые здесь жили. Так будет вспоминаться вся история семейств и судьбы главный деятелей культуры и искусства, посещавших усадьбу в те времена.
По ее словам, гостей фестиваля будет также ждать большая театрально-музыкальная программа: «Сказ о Пушкине» – музыкальный моноспектакль, который создал артист, певец, гусляр и собиратель народных песен Олег Щукин. Он также исполнит в нем главную роль. Будет музыкальная программа «Слова любви», где прозвучат классические произведения и романсы современных авторов. Завершится все спектаклем «Судьба человека», который предложит Кировский театр.
Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
Начало фестиваля — в 12:00. Подробности и билеты можно найти на официальном сайте музей-заповедника.
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«14 сентября у нас завершается летний сезон, это финальное мероприятие. Все знают знаменитые "Записки об уженье рыбы" Сергея Аксакова. Он жил в восьми километрах от нас. Имение Аксаково-Абрамцево помимо дружбы с Мураново связывали еще и родственные связи, потому что сын Сергея Тимофеевича был женат на дочери Федора Ивановича Тютчева. И, конечно, Аксаков приходил сюда, в Мураново, чтобы на местной реке ловить рыбу, в том числе огромных судаков, которые там водились. Их могли сразу же приготовить на усадебной кухне, и так они были необыкновенно вкусны, что их называли постной говядиной», — поделилась историей собеседница.
Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
Она добавила, что гастрономическая программа праздника не случайна — она связана с ключевыми вехами людей, которые здесь жили. Так будет вспоминаться вся история семейств и судьбы главный деятелей культуры и искусства, посещавших усадьбу в те времена.
«На Барском лугу усадьбы с 12 до 17 часов нас ждет варка супов: традиционная уха по-царски, аксаковская уха с секретными ингредиентами. Помимо русских кулинарных традиций, нас ждут традиции других стран, например, рыбная шурпа — узбекский наваристый суп на пресной рыбе, сербский суп тоже будет. В кафе на площадке будет разработано специальное меню, и гости смогут заказать финскую уху, томатный суп с рыбой и морскими деликатесами», — рассказала Анна Стратанович.Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
По ее словам, гостей фестиваля будет также ждать большая театрально-музыкальная программа: «Сказ о Пушкине» – музыкальный моноспектакль, который создал артист, певец, гусляр и собиратель народных песен Олег Щукин. Он также исполнит в нем главную роль. Будет музыкальная программа «Слова любви», где прозвучат классические произведения и романсы современных авторов. Завершится все спектаклем «Судьба человека», который предложит Кировский театр.
Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
«Для деток тоже будет программа: игра в классический усадебный крокет, легкая музыка, обзорные и театрализованные экскурсии, мастер-классы», — отметила заведующая отделом маркетинга музея-заповедника Усадьбы Мураново.Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»
Начало фестиваля — в 12:00. Подробности и билеты можно найти на официальном сайте музей-заповедника.
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Анастасия Бондарева