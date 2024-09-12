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Жители Подмосковья могут обучиться ремесленному делу в «Ремесленной Слободе Глушенковых»

12 сентября 2024, 16:09
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В Дмитровском ​районе находится «Ремесленная Слобода Глушенковых», где гости могут погрузиться в атмосферу сельской жизни и освоить ремёсла, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Здесь есть столярная мастерская, кузница, проводятся мастер-классы по выпечке хлеба и пиццы в русской печи, а также изготовление медовых пряников и посещение пасеки.

Летом проводится фестиваль «Медленное Ремесло», где посетители могут увидеть работы мастеров и и попробовать свои силы в различных ремёслах. Кроме этого, организуется ярмарка с фермерскими продуктами, показ исторических русских костюмов, а 21 сентября на территории состоится концерт народных исполнителей.



Также, во время школьных каникул дети смогут научиться различным ремёслам и рукоделию.

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#дмитровский городской округ
Мытищинский театр «ФЭСТ» открыл новый сезон спектаклем «Прощение Фемиды»
12 сентября 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Коллектив театра «ФЭСТ» из Мытищ открыл очередной сезон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первым спектаклем нового сезона стала пьеса «Прощение Фемиды» режиссёра Алексея Иванова, представленная на сцене ДК «Яуза». Премьера постановки в жанре детектива стала результатом работы творческой лаборатории.

Впервые новый сезон начинается не в родных стенах, отметил, выступая перед зрителями, художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Шаповалов.
«Мы рассчитываем на вашу поддержку. Видя ваши глаза в зрительном зале, мы чувствуем подъём. Это укрепляет нас и заставляет двигаться дальше. Следующий, 39-й, сезон, мы обязательно встретим вместе с вами в обновлённом здании театра «ФЭСТ», – сказал Шаповалов.
Героями телевизионного шоу «Прощение Фемиды» становятся преступники, отбывающие сроки в тюрьмах тоталитарного государства. Все они нарушили закон, но лишь один совершил самое тяжкое преступление. Кто именно сделал это, предстоит выяснить участникам шоу. Цена победы – свобода.

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#московская область
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Фестиваль-конкурс «Ашукино-Фэст» соберёт более 430 участников
12 сентября 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино 15 сентября состоится VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В полдень в парке соберутся более 430 участников из 20 городских округов, чтобы принять участие в конкурсной программе. Оценивать конкурсантов будет жюри во главе с художественным руководителем ансамбля «Русская душа», народной артисткой России Людмилой Николаевой. Гости фестиваля увидят выступление 60 лучших коллективов и исполнителей Подмосковья», – говорится в сообщении.
Для посетителей также подготовят интерактивные площадки, мастер-классы, тематические фотозоны.

Завершится праздник в 17 часов концертом Николаевой и ансамбля «Русская душа», а также награждением лауреатов фестиваля-конкурса.

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#минкульттуризма мо
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#московская область
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«Средневековый карнавал»: Программа музыкального фестиваля «Энтузиастов» в Балашихе
12 сентября 2024, 15:20

Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко

14 сентября на территории арт-квартала легендарной Балашихинской хлопко-прядильной фабрики пройдет музыкальный фестиваль «Энтузиастов». Зрителей ожидает премьера иммерсивного спектакля «Сказки братьев Гримм». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Соорганизатор творческого сообщества «Энтузиасты» Ирина Фильченкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что мероприятие проводится уже второй год и по-прежнему собирает большое количество гостей.

«Это заключительное мероприятие в летнем сезоне. В прошлом году у нас была многосерийная история из четырех мероприятий, в этом году мы решили повторить этот формат — как сериал. Прошло уже три больших городских фестиваля тематических, сейчас финальный музыкальный фест, где будет концерт, множество мастер-классов и выставок для горожан, творческих людей и семей с детьми», — сообщила собеседница.

Главным аккордом, по словам Ирины Фильченковой, будет премьера иммерсивного или физического спектакля от творческого объединения «Дружба». Они поставят «Сказки братьев Гримм».
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко

«Это будет спектакль-бродилка по всей территории фабрики. Уникальная история, творческий эксперимент для нас. Горожане увидят фабрику в новом свете и сказки братьев Гримм в новом прочтении. Спектакль развернется на пяти площадках-сценах. Будут удивительные костюмы, которые создаются именно для этого спектакля из подручных средства. Также материалы предоставили резиденты фабрики. Такой своеобразный средневековый карнавал получится», — поделилась соорганизатор творческого сообщества «Энтузиасты».

По ее словам, режиссер постановки вдохновился видами фабрики, которая местами похожа на средневековый замок.

Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко

Также на фестивале не будет скучно и детям, которые смогут пройти различные мастер-классы, а в завершении гости все вместе смогут запустить корабль «Мечта» в реку Пехорка, которая протекает рядом и является водной осью фабрики.

«Еще ждет гостей большой музыкальный концерт, диджей. Балашихинский клуб астрономов вместе с профессором будет показывать небо через телескоп», — поделилась программой фестиваля собеседница.
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко

Вход на мероприятие свободный. Праздник продлится с 16:00 до 22:00.
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко

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#премьера
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21 сентября в Егорьевске состоится выставка работ Вадима Ветлина
12 сентября 2024, 15:06

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

21 сентября в 14:30 Егорьевском историко-художественном музее откроется выставка работ художника Вадима Ветлина под названием «Возвращение к истокам», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Вадим Евгеньевич родился в Егорьевске, но основую часть своей жизни провёл в Сергиевом Посаде, известном своими мастерами-резчиками. Он учился в Абрамцевском художественно-промышленном училище имени В. М. Васнецова на отделении художественной обработки камня.

Художник много лет занимается резьбой по дереву, создавая резные скульптуры и панно, а в последнее время увлёкся керамикой и живописью. Одна из самых известных его работ — резное изображение великомученика Георгия Победоносца, почитаемого как небесный покровитель воинов и города Егорьевск, названного в честь святого.

В деревянных скульптурах и резных декоративных изделиях Вадима Ветлина прослеживается связь с традициями сергиевской маховой резьбы и художественными открытиями представителей русского модерна и русского авангарда начала XX века, вдохновлявшихся народным искусством, или так называемой художественной культурой примитива.

Вадим и и его жена Ольга являются членами Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО и регулярно участвуют в профессиональных художественных выставках.

На выставке в Егорьевском историко-художественном музее будут представлены не только деревянные скульптуры, но и керамика, а также живописные работы художника.

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#егорьевск
#выставка
#сергиев посад
#дерево
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Кинокритик Ильченко выпустил юбилейную программу «Восемь с половиной»
12 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/avdyachenko

Кинокритик Сергей Ильченко выпустил юбилейную программу «Восемь с половиной» на петербургском радио.
По счёту это уже пятисотый выпуск. Так, сама программа рассказывает музыке и кино.

«Я включил в эту программу все мои любимые мелодии, которые уже звучали в предыдущих выпусках. Слушатели смогли насладиться песней моряков из рок-оперы «Юнона и Авось» (0 ). Я раскрыл несколько секретов, например, кому принадлежат женский и мужской голоса, которые объявляют рубрики в моей программе. Было много всего интересного», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Ильченко.

До этого певица Кристина Орбакайте в новом интервью заявила о постоянных проблемах в России.

«В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. Такое время — очень озлобленное и вседозволенное. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — приводит «Царьград» слова певицы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 сентября, исполняется 80 лет выдающемуся скрипачу, дирижёру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову, который является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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В Подмосковье открылась первая школа креативных индустрий
#кино
#история
#певица
#программа
#радио
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В Подмосковье открылась первая школа креативных индустрий
12 сентября 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Первая в Московской области школа креативных индустрий открылась на базе детской школы искусств им. Я. Флиера в Орехово-Зуеве в рамках федерального проекта «Придумано в России», сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Открытие детской школы креативных индустрий отвечает задачам и вызовам нашего времени — это новые возможности для юных жителей города и новые горизонты для их самореализации. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов и освоения современных технологий», — отметил глава областного министерства Василий Кузнецов.
В школе креативных индустрий предлагается обучение по трём направлениям: дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка. Учиться здесь могут 60 ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

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В Волоколамском округе отметили день рождения «зебры»

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#орехово-зуево
#культура
#школа
#минкульттуризма мо
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В Волоколамском округе отметили день рождения «зебры»
12 сентября 2024, 13:48

Фото: Наталья Котова

Масштабную образовательно-развлекательную программу «День рождения «зебры», посвящённую правилам дорожного движения, провели во дворце спорта «Лама» в Волоколамске для учеников десяти городских и сельских школ округа, передаёт корреспондент Наталья Котова.
«На входе в дворец спорта юных гостей встречали сотрудники ГАИ на служебных мотоциклах и машинах. Затем началась игровая программа, в рамках которой ребята собирали пазлы с дорожными знаками, рисовали и соревновались в езде на самокатах», — говорится в сообщении.
Присутствовавшие на празднике сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о правилах дорожного движения и о том, как следует вести себя пешеходу, чтобы не подвергаться опасности. В конце праздника ребятам раздали светоотражающие браслеты и вручили грамоты.

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#волоколамск
#дети
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#праздник
#фестиваль
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Подмосковный фестиваль «Королева Шарлотка» посетили более 300 человек
12 сентября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 300 людей старшего возраста из 14 городских округов Московской области стали гостями регионального фестиваля «Королева Шарлотка», который провели в Орехово-Зуеве в рамках подмосковного проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба Минсоцразвития области.
«На фестивале был организован вернисаж, показ мод, чайная церемония с напитками на основе полезных трав и десертами с мёдом и вареньем и турнир по яблочно-грушевым шашкам, а также дегустация пирожков и кексов», — говорится в сообщении.
Кроме того, для гостей фестиваля провели мастер-классы по флористике и акварельному скетчингу, занятия по арт-терапии, уроки игры на бумвоксерах и нейроложках и песни под баян. Кроме того, работали анимационные площадки и проводились тематические игры. Кульминацией праздника стал вынос огромной шарлотки, которую приготовили по традиционным рецептам.

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#орехово-зуево
#фестиваль
#активное долголетие
#праздник
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В музее-заповеднике «Абрамцево» открылась выставка «Те самые вещи»
12 сентября 2024, 11:04

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В выставочном зале «Поленовская дача» Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», расположенном в Сергиево-Посадском городском округе, открылась выставка под названием «Те самые вещи», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На выставке представлены произведения, которые можно увидеть на мемориальных фотографиях семьи Мамонтовых. Посетители смогут ознакомиться с уникальными мемориальными предметами, не включёнными в постоянные экспозиции музея.

Собрание музея-заповедника «Абрамцево» насчитывает более 25 тысяч экспонатов, включая живопись, графику, иконы, скульптуру, стекло и фарфор, а также декоративно-прикладное и народное искусство, фотографии, рукописи и редкие книги.

Завершение проекта запланировано на 6 октября 2024 года. Подробности можно найти на сайте музея.

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