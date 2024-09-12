Жители Подмосковья могут обучиться ремесленному делу в «Ремесленной Слободе Глушенковых»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Дмитровском районе находится «Ремесленная Слобода Глушенковых», где гости могут погрузиться в атмосферу сельской жизни и освоить ремёсла, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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