235 молодых участников из Подмосковья отправятся на образовательные заезды «Таврида»

Фото: МИСК МО
235 представителей Московской области примут участие в 2024 году в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в составе одноимённого арт-кластера. 210 из них будут участвовать очно и 25 – заочно, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
Образовательные заезды – это культурно-просветительская площадка, где эксперты из разных областей креативной экономики бесплатно делятся знаниями и опытом.
Первый образовательный заезд «Таврида.АРТ – только в России» пройдёт в Москве на ВДНХ с 2 по 8 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия» и объединит пять арт-школ по таким направлениям, как современная музыка, уличный театр, театр кукол, стрит-арт и хореография.
Все последующие заезды состоятся в Крыму.
Заезд «Русское лето» пройдёт с 21 по 27 июня на площадке арт-кластера «Таврида», заезд «Битва хоров» – с 1 по 7 июля. Он соберёт представителей хорового искусства всех жанров, а также звукорежиссёров и композиторов из разных регионов России. Срок подачи заявки – до 1 июня.
В рамках образовательного заезда «Большой театр России» с 12 по 18 августа участники приобретут новые знания в области иммерсивного театра. Срок подачи заявки – до 12 июля.
«Семейный заезд» пройдёт в Крыму с 23 по 29 августа и соберёт семьи режиссёров, веб-разработчиков, художников, сценаристов и SMM-специалистов из разных регионов. Заявку нужно подать до 22 июля.
Зарегистрироваться на образовательные заезды можно по ссылке.
Читайте также:
В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»
Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
Подмосковные студенты стали участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму
Первый образовательный заезд «Таврида.АРТ – только в России» пройдёт в Москве на ВДНХ с 2 по 8 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия» и объединит пять арт-школ по таким направлениям, как современная музыка, уличный театр, театр кукол, стрит-арт и хореография.
Все последующие заезды состоятся в Крыму.
Заезд «Русское лето» пройдёт с 21 по 27 июня на площадке арт-кластера «Таврида», заезд «Битва хоров» – с 1 по 7 июля. Он соберёт представителей хорового искусства всех жанров, а также звукорежиссёров и композиторов из разных регионов России. Срок подачи заявки – до 1 июня.
В рамках образовательного заезда «Большой театр России» с 12 по 18 августа участники приобретут новые знания в области иммерсивного театра. Срок подачи заявки – до 12 июля.
«Семейный заезд» пройдёт в Крыму с 23 по 29 августа и соберёт семьи режиссёров, веб-разработчиков, художников, сценаристов и SMM-специалистов из разных регионов. Заявку нужно подать до 22 июля.
Зарегистрироваться на образовательные заезды можно по ссылке.
Читайте также:
В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»
Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
Подмосковные студенты стали участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму
Лора Луганская