Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»

Фото: пресс-служба МИСК Московской области
«Таврида.АРТ» приглашает подмосковную молодежь в Крым на образовательные заезды и традиционный фестиваль молодого искусств. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Десятый сезон образовательных заездов «Таврида.АРТ» начинается уже 2 июня.
Для участников образовательных заездов и фестиваля бесплатно предоставляется обучение по выбранному направлению, проживание в домиках и питание на территории арт-кластера. С полным списком направлений и условий подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте Таврида.АРТ».
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«Таврида — это то, что с нетерпением ждет подмосковная молодежь каждое лето. Традиционно в Крыму собирается мощное комьюнити креативных и талантливых ребят со всей страны, чтобы творить, создавать что-то новое и полезное, налаживать отношения между регионами, делиться опытом и развиваться. Организаторы подготовили много разных форматов участия, где каждый сможет найти для себя что-то подходящее. Подмосковная молодежь традиционно принимает участие во всех активностях — более 200 человек примут участие в образовательных заездах, и порядка 300 отправятся представлять наш регион на фестиваль. Всем ребятам мы обеспечиваем логистику до места проведения. Приглашаю желающих ознакомиться со всеми направлениями арт-кластера», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Для участников образовательных заездов и фестиваля бесплатно предоставляется обучение по выбранному направлению, проживание в домиках и питание на территории арт-кластера. С полным списком направлений и условий подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте Таврида.АРТ».
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Мира Полтева