В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»

Фото: iStock/monkeybusinessimages
В Судаке в бухте Капсель с 26 по 28 июля 2024 года пройдёт фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).
Заезд участников мероприятия запланирован на 24–25 июля. Основная программа фестиваля пройдёт 26–28 июля.
Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет уже в шестой раз. В текущем году ключевой темой фестиваля станет национальное многообразие видов искусства народов России. Фестиваль является платформой для раскрытия возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.
В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, делегации из образовательных организаций «Вузы России», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», представители партнерских проектов.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Арт-кластера.
Читайте также:
В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»
В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов
Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет уже в шестой раз. В текущем году ключевой темой фестиваля станет национальное многообразие видов искусства народов России. Фестиваль является платформой для раскрытия возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.
В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, делегации из образовательных организаций «Вузы России», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», представители партнерских проектов.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Арт-кластера.
Читайте также:
В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»
В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов
Элина Позднякова