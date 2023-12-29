29 декабря в Подмосковье пройдет День народных художественных промыслов

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День народных художественных промыслов Подмосковья: в регионе деятельность в этой сфере ведут 18 предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Подмосковье считается родиной большинства уникальных промыслов.
В Московской области активно развивается художественная обработка дерева, производство художественной керамики, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, производство изделий из цветного и гнутого стекла, а также художественная обработка кости и рога и производство кукол в национальных костюмах ручного изготовления.
Кроме этого, в регионе около десяти предприятий получают поддержку за счёт федерального бюджета
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«Подмосковье лидирует и по объёму производства, и по реализации изделий художественных промыслов. Среди неповторимых вещей, которые делают подмосковные умельцы, – гжельский и дулёвский фарфор, русская матрёшка, жостовские подносы и павлопосадские платки. Они прославили наш регион на весь мир. На территории Подмосковья деятельность в сфере народных художественных промыслов ведут 18 предприятий», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Кроме этого, в регионе около десяти предприятий получают поддержку за счёт федерального бюджета
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Мира Полтева