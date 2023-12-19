Брынцалов исполнит пожелания двух юных участниц благотворительной акции «Ёлка желаний»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» в Реутове, сообщили в пресс-службе регионального парламента. В этом году на новогоднее дерево повесили 235 шариков с пожеланиями детей участников спецоперации.
«Ребятам сейчас нелегко. Они вместе с мамами ждут своих отцов, переживают за них. И так хочется, чтобы в Новый год грусть на их лицах сменилась счастливой улыбкой», - сказал Брынцалов.Он снял с ёлки два шарика с пожеланиями от девочек.
«Александра хочет большой набор книг, а для младшего брата – девятилетнего Глеба – она попросила шахматы. Так же поступила и Карина, которая к своим добавила пожелания от братьев Артёма и Романа. Девочка мечтает о сертификате в магазин косметики. А мальчишкам попросила игрушечную железную дорогу и машину на пульте управления», – рассказал политик.Вместе со спикером регионального парламента шарики с желаниями сняли с волшебной ёлки представители бизнес-сообщества Реутова. Они обещали исполнить пожелания всех ребят.
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Лора Луганская