Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали c коронавирусом

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали в Москве прямо из театра Маяковского из-за диагностированного ковида.
Как сообщил Telegram-канал Baza, Немоляева должна была выступить в спектакле «Бешеные деньги», однако из-за боли в груди выступление было отложено.
Актрису доставили в Инфекционную клиническую больницу, где у нее подтвердили наличие коронавируса.
Плохо почувствовала себя Немоляева еще 10 мая, когда вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.
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Актрису доставили в Инфекционную клиническую больницу, где у нее подтвердили наличие коронавируса.
Плохо почувствовала себя Немоляева еще 10 мая, когда вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.
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Артем Кузьмин