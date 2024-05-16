Стало известно о состоянии премьера Словакии

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Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще находится под угрозой после покушения и сложной операции, передает телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице.
После операции, которая продлилась несколько часов, его состояние остается критическим. Покушение произошло в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после выездного заседания правительства и услышал пять выстрелов.
По данным СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость, его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, где его прооперировали и поместили в искусственную кому.
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Артем Кузьмин