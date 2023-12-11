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У композитора Пахмутовой обнаружили коронавирус

Mash: у Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус
11 декабря 2023, 10:30
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У 94-летней композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Как сообщает канал, Пахмутову госпитализировали на днях в московскую больницу в инфекционное отделение. Композитор находится в состоянии средней тяжести. У пианистки наблюдаются такие симптомы, как сухой кашель, повышенная температура, а также боль в горле.

Кроме того, на фоне ковида, у нее развились осложнения в виде сухого плеврита.

До этого сообщалось, что продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Причина не сообщается. Известно, что у него хриплый голос и жалобы на неудовлетворительное самочувствие.

Также недавно стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией в Минске. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#коронавирус
#симптомы
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Французское телевидение объявило бойкот Жерару Депардье
РБК: Из-за обвинений в сексуальном насилии Депардье исчез с экранов ТВ Франции
11 декабря 2023, 00:39

Фото РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Национальное телевидение Франции прекратило показ фильмов с актёром Жераром Депардье после того, как его повторно обвинили в сексуальном насилии. Об этом 11 декабря пишет РБК.
По словам топ-менеджера France Televisions Мануэля Алдуи, телевещатели Пятой республики не должны «прославлять» имя Депардье.

В конце ноября во Франции вышел документальный фильм, ​где четыре женщины в своих интервью обвиняют Жерара Депардье в домогательствах и изнасилованиях. В результате за звезду «Астерикса и Обеликса» пришлось ​заступаться его брату и бывшей жене.

Актёра уже не впервые обвиняют в сексуальных домогательствах: в апреле 2023 года об этом заявили сразу 13 женщин. В ответ на это Депардье опубликовал открытое письмо, в котором отверг все обвинения, заявив что он «не насильник и не хищник».

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#телевидение
#изнасилование
#франция
#актеры
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Михалков обматерил противников сериала «Слово пацана»
Михалков: запрет сериала «Слово пацана» стал бы огромной глупостью
10 декабря 2023, 00:32

Фото: сайт Кремля

Режиссер Никита Михалков выразил недоумение по поводу призывов запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что проект основан на реальных событиях и поднимает важные для зрителей темы. По его мнению, важно показывать такие материалы любой аудитории, чтобы люди могли понимать прошлое и извлекать уроки.

Михалков также прокомментировал беспокойство о возможном негативном влиянии сериала на детей, отметив, что ответственность за воспитание лежит на родителях.

Он выразил убеждение, что если дети, посмотрев на это, станут как антагонисты, то это говорит о недостаточном контроле со стороны родителей. Постановщик призвал уметь говорить и слушать правду, чтобы извлекать уроки из прошлого.

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Умер сыгравший в фильме «История любви» актер Райан О'Нил
В США умер Райан О’Нил, ведущая звезда Голливуда 1970-х годов
09 декабря 2023, 03:32

Фото: istock / Aleksandr_Vorobev

Актер голливудского кино Райан О’Нил, известный по ролям в фильмах «История любви» 1970 года и «Барри Линдон» 1975 года, скончался на 83-м году жизни.
Об этом информацию 8 декабря подтвердил его сын, Патрик О’Нил.

В соцсетях Патрик выразил слова горя и памяти о своем отце, описывая его как героя, который был для него больше, чем просто член семьи.

Райан О’Нил начал свою актерскую карьеру в 1960 году, прославившись в роли Барри Линдона в фильме Стэнли Кубрика.

За свою работу он был награжден престижной итальянской премией «Давид ди Донателло» и получил место на «Аллее славы» Голливуда.

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Светлана Немоляева пожелала Алисе Фрейндлих всего наилучшего в её День рождения
08 декабря 2023, 18:31

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сердечно поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих в честь её Дня рождения.
«Я счастлива, что судьба свела нас с Алисой Бруновной, что мы снимались вместе. Последние годы мы редко видимся, но я всегда счастлива, если удаётся встретиться. Мне кажется, она тоже всегда искренне рада меня видеть. Хочу пожелать ей здоровья и всего того, чего она сама хочет. Я её люблю, люблю, люблю», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Немоляева.

Отмечается, что сегодня, 8 декабря, Алисе Фрейндлих исполняется 89 лет.

А ранее в семье лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова случилось прибавление: артист стал отцом в пятый раз. У певца и его жены Регины Бурд родился сын. Сергей Жуков опубликовал фото из перинатального центра, на котором видно наклейку «у меня родился сын».

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Воробьёв сообщил о разработке в Подмосковье единого стандарта домов культуры
08 декабря 2023, 16:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работают над единым стандартом домов культуры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что власти региона впервые собрали всех руководителей и специалистов на конференции директоров ДК и парков Подмосковья.
«Досуг и культура – направления, которые мы стремимся развивать. Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры. Понимаем, что все ДК разные – есть большие центры, есть и совсем маленькие. Но тут важнее наполнение. Сделаем упор на качество услуг, разнообразим творческие кружки», – поделился планами Воробьёв в своём телеграм-канале.  
Он добавил, что всего в Подмосковье – почти 900 ДК, в которых занимаются 260 тыс ребят.
 
«С 2018 года мы построили и реконструировали семь домов культуры – в Молодёжном, Реутове, Воскресенске, Одинцове, Наро-Фоминске и Раменском. До 2026 года приведём в порядок ещё 20 объектов», – отметил губернатор. 
Глава региона напомнил, что в Московской области работает единая платформа для записи в кружки. Выбрать ДК и заполнить заявку теперь можно онлайн. 

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#подмосковье
#московская область
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#дом культуры
#культура
#досуг
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В Московской области состоится карнавальный забег «Space Carnival-2023»
08 декабря 2023, 16:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Жителей и гостей Московской области приглашают принять участие в карнавальном забеге «Space Carnival-2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Забег пройдет 10 декабря в Центральном городском парке Королева, на площади перед ЦДК им. М. И. Калинина. Открытие стартового городка начнется с восьми часов утра, где участники смогут получить стартовые пакеты.

Торжественный старт первых забегов начнется в 10:00. Для детей подготовлены дистанции на 1 000 м — от 8 до 11 лет, 500 м — от 4 до 7 лет, а 300 м –до 12 лет. Для участников от 12 и выше же подготовлены забеги на 5 км и 10 км, взрослых ждет преодоление трассы на 21,1 км. Помимо забега участники примут участие в конкурсе на создание самого креативного карнавального костюма.

Также для всех гостей будут работать теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания с горячим чаем, а праздник будут сопровождать музыкальное выступления, ведущие и волонтеры.

Стоит отметить, что участие в забегах платное и необходима регистрация на сайте.

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В Подмосковье состоится открытый фестиваль «Парад Дедов Морозов-2023»
08 декабря 2023, 12:37

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Московской области пройдет VII открытый фестиваль-конкурс «Парад Дедов Морозов-2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Парад состоится 10 декабря в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

Целью мероприятие является сохранение и популяризация традиций российской праздничной культуры, образов Деда Мороза и Снегурочки, как ключевых героев Нового года. 

Для гостей будут организована интерактивная программа, в которой смогут принять как взрослые, так и маленькие жители Подмосковья. 
За звание лучшего Деда Мороза будут соревноваться представители Орехово-Зуевского городского округа и соседних регионов. 

Победителю торжественно вручат ключ от терема у Центра культуры и досуга города Куровское.  Кроме этого, всех участников наградят специальными дипломами за участие.

​Стоит отметить, что вход на мероприятие бесплатный. Начало парада в 11:00

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Михалков предложил создавать в Московской области школьные театры
07 декабря 2023, 17:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Никита Михалков предложил губернатору Андрею Воробьёву подумать о возможности создания в Московской области школьных театров. Режиссёр высказал такую идею во время торжественной церемонии присвоения ему звания Почётного гражданина Московской области.
«Есть идея, чтобы это были не просто самодеятельные площадки. Эта идея пришла нашему Центру театра и кино, и даже уже нашлись заинтересованные люди, готовые принять в этом участие на профессиональном уровне. Ведь важно приобщать детей через театр, русскую классику к изучению истории увлекательным, творческим и креативным способом», – сказал Михалков
Он высказал уверенность в том, что, если бы Московская область начала реализовывать эту идею, она стала бы важной частью государственной программы.  
 
Ранее сообщалось, что Воробьёв присвоил Михалкову звание «Почётный гражданин Московской области». Церемония вручения соответствующего знака прошла в Российском фонде культуры, который возглавляет советский и российский режиссёр.
 
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#культура
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Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области
07 декабря 2023, 17:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил Никите Михалкову звание «Почётный гражданин Московской области». Церемония вручения знака прошла в Российском фонде культуры, который возглавляет советский и российский режиссёр. На неё пригласили преподавателей и студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
«Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так живёте, что украшаете любое место – и в качестве преподавателя, и как режиссёр, и актёр, которого мы очень любим. Но самое главное, вы человек с большой буквы», – сказал губернатор. 
Уже более 20 лет при поддержке Союза кинематографистов России, возглавляемого Никитой Сергеевичем, в Московской области ежегодно проводится Международный фестиваль KRASNOGORSKI. Это крупнейший спортивный киноконкурс Восточной Европы и стран СНГ. В нём участвуют только премьерные показы.

С 2004 года под кураторством Михалкова в Волоколамске проводится военно-патриотический фестиваль «Волоколамский рубеж». Также режиссёр является одним из инициаторов создания ежегодного кинофестиваля им. В. Тихонова «17 мгновений...» в Павловском Посаде, который проходит с 2017 года.
«Звание Почётного гражданина Московской области – очень дорогая награда. Я бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Юрьевичу Воробьёву, с которым мы давно дружим. Я чувствую, что люди, живущие в области, ценят его вклад в развитие этого замечательного края, – сказал Михалков
Кроме того, он отметил, что Московская область – последний рубеж в Великой Отечественной войне, который имеет огромное значение для изучения истории страны, и подарил губернатору книгу стихов отца, писателя и поэта Сергея Владимировича Михалкова.
 
Никита Михалков не раз прославлял природу Московской области в своих работах – культовом фильме «Родня» (Звенигород, Пущино), картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» (усадьба Марфино), «Утомлённые солнцем» (Бронницы, Одинцово и Балашиха), а также в ленте «Неоконченная пьеса для механического пианино», которая полностью снята в Пущине.

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