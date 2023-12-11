У композитора Пахмутовой обнаружили коронавирус

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
У 94-летней композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
Как сообщает канал, Пахмутову госпитализировали на днях в московскую больницу в инфекционное отделение. Композитор находится в состоянии средней тяжести. У пианистки наблюдаются такие симптомы, как сухой кашель, повышенная температура, а также боль в горле.
Кроме того, на фоне ковида, у нее развились осложнения в виде сухого плеврита.
До этого сообщалось, что продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Причина не сообщается. Известно, что у него хриплый голос и жалобы на неудовлетворительное самочувствие.
Также недавно стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией в Минске. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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