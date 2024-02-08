Актёра Александра Збруева наградили орденом имени его тёзки Александра Невского

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Народный артист РСФСР, актёр московского театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев указом президента России Владимира Путина награждён орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность». Соответствующий документ, как пишет ТАСС, 8 февраля был опубликован на официальном портале правовой информации.
Александр Збруев начал свою театральную карьеру после окончания легендарной «Щуки» и сразу же, в 1961 году, был принят в Московский театр имени Ленинского комсомола, ставший позже таким же легендарным «Ленкомом». За его плечами на театральной сцене роли в таких постановках, как «104 страницы про любовь», «До свидания, мальчики», «Шут Балакирев», «Вишнёвый сад», «Варвар и еретик» и других.
В кино Александр Викторович дебютировал в 1962-м году в фильме «Мой младший брат», однако поистине всенародную известность ему принесла роль Ганжи в картине «Большая перемена». А затем были «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Бедная Саша», «Всё будет хорошо» и ещё более чем 60 картин.
Также Збруев является лауреатом Государственной премии РФ и премии города Москвы.
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В кино Александр Викторович дебютировал в 1962-м году в фильме «Мой младший брат», однако поистине всенародную известность ему принесла роль Ганжи в картине «Большая перемена». А затем были «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Бедная Саша», «Всё будет хорошо» и ещё более чем 60 картин.
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