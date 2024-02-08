Актёра Александра Збруева наградили орденом имени его тёзки Александра Невского

Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Его портреты, несмотря на некую преувеличенность и гротеск, имеют портретное сходство с нарисованным человеком. Зураб Константинович пишет не только своих родственников, но и людей на улице, которые привлекают его внимание.Церетелли был знаком лично с Пабло Пикассо. Знаменитый художник про Зураба говорил: «У него замечательное начало. Он прекрасно чувствует цвет, обобщает форму. Я вижу в нем будущего великого живописца».Церетели вырос в грузинской семье, поэтому его работы обладают ярким характером. Любимые цветы художника — подсолнухи, и это не случайность, ведь Зураб из солнечной страны, а подсолнух — это символ солнца, жизни и света.Зураб Церетели часто очеловечивал неживые предметы в своих работах, если присмотреться к работе «Кресло по имени Креслице» (слева на иллюстрации), можно увидеть черты лица.На выставке также можно будет увидеть скульптурное произведение «Мушкетеры», которое установлено во Франции около собора Сен-Пьер в Кондоме и посвящено героям знаменитого романа. Экспозиция будет работать до 3 марта в музее-заповеднике «Дмитровский кремль».