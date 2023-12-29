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Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам

Глава Генштаба Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам
29 декабря 2023, 05:30
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Генерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим, которые проявили выдающееся мужество при освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
На церемонии награждения, проведенной главой Генштаба, военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость», а также Георгиевских крестов IV степени.

Кроме того, им были вручены памятные подарки за выдающееся служение. Герасимов поздравил военных с высокими наградами, выразил благодарность за их мужество, профессионализм и стойкость.


В докладе президенту Владимиру Путину 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу отметил взятие под контроль Марьинки в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что это позволит снизить оборонительные возможности Вооруженных сил Украины и предоставит дополнительные опции для российских военных на данном участке линии фронта.

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Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ — МО РФ
29 декабря 2023, 05:48

Фото: iStock/yucelyilmaz

В зоне СВО российский истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от самолетов ВСУ, которые в итоге прервали выполнение задания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что пилот истребителя ВКС РФ должен был сопроводить и прикрыть бомбардировщики. В ходе выполнения задания он обнаружил в воздухе ударную группу ВС Украины.

«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — цитирует агентство слова военного лётчика.

Он добавил, что все самолёты ВКС России после выполнения боевой задачи вернулись на аэродром вылета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#рф
#украина
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Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного
Депутат Рады Безуглая возмутилась внешним видом и постами помощницы Залужного
29 декабря 2023, 04:51

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского, Марьяна Безуглая, высмеяла новую молодую помощницу главкома Вооруженных сил республики Валерия Залужного.
Опубликовав язвительный пост и скриншоты публикаций девушки в Facebook*, она явно выразила недовольство не только ее внешностью, но и содержанием записей в соцсетях.

«Вот что происходит в кабинетах доктора философии (Залужный защитил диссертацию по праву в конце декабря). Кажется, кто-то рвется (возможно, депутат сравнивает девушку с птицей)», — написала Безуглая.
Помощница главкома ВСУ демонстрировала совместные фотографии с Залужным и селфи, на которых подтягивала губы в так называемую «утку». Кроме того, в Instagram* у девушки были публикации цитат на русском языке, одна из которых гласила: «Идеальная девушка должна объединять в себе образованность, интеллект и чувство юмора с желанием отдохнуть и провести время весело».

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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В Британии раскрыли последствия потери Украиной Марьинки
Express: взятие Марьинки Россией значительно ударит по доверию Запада к Украине
29 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Потеря Украиной Марьинки может негативно сказаться на восприятии Западом действий Киева. Об этом написал журналист Алессандра Скотто Ди Сантоло в своей статье для британского издания Express.
Она утверждает, что захват Марьинки Россией может изменить акцент на более боеспособные украинские военные подразделения на юге, оказывая влияние на их боевой дух и доверие международного сообщества к усилиям Украины в военном плане.

Скотто Ди Сантоло добавила, что разрушение позиций украинских вооруженных сил и продвижение российских войск в городе становятся серьезным ударом для Киева.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о захвате Марьинки в ДНР. Он подчеркнул, что это снизит оборонительные возможности Вооруженных сил Украины и предоставит дополнительные ресурсы российским военным на этом участке линии фронта.

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#киев
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Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости
Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости
29 декабря 2023, 01:22

Фото: iStock/olegda88

Представитель группы «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил провести повторный референдум о независимости на территории Украины, передает агентство РИА Новости.
По его мнению, предыдущий референдум был сильно подвержен фальсификации.

«Считаю, что необходимо провести новый референдум на всей территории, контролируемой правительством Владимира Зеленского, включая исторически русские города — Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова. Вопрос о независимости должен быть задан», — подчеркнул он.
Рогов утверждает, что результаты референдума в 1991 году, где большинство проголосовало за независимость Украины, были подвергнуты фальсификации. Он призывает «исправить историческую ошибку, которую, по его словам, допустила группа сепаратистов из числа местной политической элиты и украинских националистов».

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#Харьков
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В Одесской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
29 декабря 2023, 01:02

Фото: iStock/3DFOX

В Одесской области прогремели взрывы. Об этом пишет «Страна.ua».
«О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики», — пишет издание в Телеграм-канале.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ранее на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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#одесса
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Рогов: Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
28 декабря 2023, 21:24

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО отразила атаку ВСУ на город Мелитополь в Запорожской области, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», — прокомментировал систему Рогов.

Ранее украинские военные атаковали завод электротехнической продукции «Стрела» в Брянской области. По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки пострадала 45-летняя местная жительница. Осколок боеприпаса попал ей в спину. Тогда сообщалось, что Вооружённые силы Украины ведут атаку российского региона при помощи реактивных систем залпового огня.

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#сво
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De Telegraaf: В Нидерландах боятся войны с Россией
28 декабря 2023, 21:12

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Нидерландская война должна постоянно пополняться новобранцами из-за угрозы войны с Россией, с таким заявлением выступил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен в интервью для De Telegraaf.
«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — прокомментировал ситуацию Вийнен.

Он также отметил, что армия Нидерландов должна постоянно пополняться резервистами и добровольцами, чтобы, в случае угрозы со стороны России, суметь противостоять ей.

Ранее стало известно, что Нидерланды подготовили 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Как отметил премьер-министр страны Марк Рютте, передача Киеву F-16 была одним из самых главных пунктах в договорённостях о поддержке Вооружённых сил Украины.

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#армия
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#нидерланды
#война
#россия
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С 2022 года Киев принудительно эвакуировал из ДНР 100 тысяч человек
28 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/YakubovAlim

С августа 2022 года Киев принудительно эвакуировал с подконтрольной ему территории ДНР более 100 тысяч человек, об этом сообщает украинское министерство по вопросам реинтеграции в своём Telegram-канале.
«Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР — ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более 100 тысяч граждан. Среди них — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных», — прокомментировали ситуацию в украинском ведомстве.

Принудительно эвакуированных жителей Донецкой области перевозят в Житомирскую, где селят в бесплатных приютах.

Напомним, на этой неделе российские военные освободили город Марьинка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Западные и российские эксперты сходятся в том, что эта победа крайне сильно ослабила и без того не прочную оборону ВСУ.

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Депутат Рады выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
Депутат Рады Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
28 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/Olena_Z

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, которые прописаны в новом законопроекте о призыве на военную службу. Об этом Чернев сообщил в эфире телеканала «Рада».
Он отметил, что украинцы демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По мнению Чернева, важно предоставлять максимальную информацию гражданам Украины о том, что будет происходить после того, как придут в военкомат.

Парламентарий подчеркнул, что людей необходимо мотивировать, а не запугивать, так как они считают, что как только их отправят на линию боевого соприкосновения, то они сразу же погибнут.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию.

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