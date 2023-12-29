Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам

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Генерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим, которые проявили выдающееся мужество при освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
На церемонии награждения, проведенной главой Генштаба, военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость», а также Георгиевских крестов IV степени.
Кроме того, им были вручены памятные подарки за выдающееся служение. Герасимов поздравил военных с высокими наградами, выразил благодарность за их мужество, профессионализм и стойкость.
В докладе президенту Владимиру Путину 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу отметил взятие под контроль Марьинки в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что это позволит снизить оборонительные возможности Вооруженных сил Украины и предоставит дополнительные опции для российских военных на данном участке линии фронта.
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Кроме того, им были вручены памятные подарки за выдающееся служение. Герасимов поздравил военных с высокими наградами, выразил благодарность за их мужество, профессионализм и стойкость.
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Артем Кузьмин