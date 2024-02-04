Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.
В документе отмечается, что орден присуждён «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».
Напомним, что Володина уже награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней в 2006 и 2012 годах соответственно.
Также сообщается, что в воскресенье, 4 февраля, спикер Госдумы отмечает 60-летний юбилей.
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Напомним, что Володина уже награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней в 2006 и 2012 годах соответственно.
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Анастасия Чинкова