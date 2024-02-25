«Анатомия падения» получила премию «Сезар» как лучший фильм

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Драма «Анатомия падения» Жюстин Трие получила национальную кинопремию Франции «Сезар» как лучший фильм и еще в пяти номинациях, пишет «Коммерсантъ».
Отличился фильм «Королевство животных» Тома Кайе, получив пять премий «Сезар»: за лучшие костюмы, лучшие звуковые и визуальные эффекты, лучшую оригинальную музыку и лучшую операторскую работу.
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