Анджей Сапковский анонсировал выход новой книги по «Ведьмаку»

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«Последнее желание» – первая книга цикла «Сага о ведьмаке», которая вышла в 1986 году. Главный герой произведений, ведьмак Геральд, занимается уничтожением монстров. Последний том саги под названием «Сезон гроз» был опубликован в 2013 году. По мотивам произведений Сапковского снято несколько фильмов и сериалов, созданы видеоигры.
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