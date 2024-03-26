АР: В домах рэпера P.Diddy прошли обыски по делу о торговле людьми

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В домах рэпера P.Diddy (Шон Комбс) в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. ФБР факт обысков подтвердило.
По данным агентства, Обыск в Лос-Анджелесе провели десятки полицейских. Кроме того, были задействованы вертолеты.
Издание TMZ публикует фотографии проведения обысков, а также сообщает, что сыновья артиста — Джастин и Кинг — были в это время дома, правоохранители надели на них наручники.
За последние месяцы против P.Diddy был поданы несколько гражданских исков. В частности, в ноябре иск против артиста подала певица Кэсси Вентура, обвинив его в многолетнем сексуальном насилии и избиениях. В феврале анонимный музыкальный продюсер подала в отношении рэпера иск, заявляя, что тот принуждал ее к половому акту. Адвокаты рэпера называют эту информацию ложью. Еще один иск подала так же анонимно женщина, которая заявила об изнасиловании 20-летней давности, когда ей было 17 лет.
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Издание TMZ публикует фотографии проведения обысков, а также сообщает, что сыновья артиста — Джастин и Кинг — были в это время дома, правоохранители надели на них наручники.
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Ювелина Бернст