АР: В домах рэпера P.Diddy прошли обыски по делу о торговле людьми

Младший сын Майкла Джексона 22-летний Бланкет Джексон подал в суд иск против своей бабушки Кэтлин Джексон, 93-летней матери короля поп-музыки. Он попросил суд заблокировать ей возможность использовать средства из наследства певца на судебную тяжбу из-за прав на его песни. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.