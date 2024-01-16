Освободившийся из-под ареста рэпер Vacío встал на воинский учёт

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Попавший под административный арест после «голой вечеринки» рэпер Vacío вышел на свободу и встал на воинский учёт, об этом сообщил его адвокат Роман Попов в интервью для «РИА Новости».
«Как любой законопослушный гражданин Российской Федерации, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — прокомментировал ситуацию Попов.
Адвокат также подчеркнул, что Николай Васильев (настоящее имя рэпера) считает службу в российской армии почётной, а также любит и поддерживает свою Родину.
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