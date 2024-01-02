Рэпер Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх

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Американский рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом пишет ТАСС.
Сам исполнитель прокомментировал эту новость, призвав людей, возвысить и сделать эти игры незабываемыми. Рэпер добавил, чтобы на этой Олимпиаде «лучшие спортсмены сияли, как золото».
По информации источника, Snoop Dogg примет участие в эфирах с ведущим Майком Тирико, а также посетит соревнования в рамках Олимпийских игр, встретится со спортсменами и их близкими, и к тому же, изучит достопримечательности Парижа. Его репортажи будут показаны на телеканале NBC.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года.
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По информации источника, Snoop Dogg примет участие в эфирах с ведущим Майком Тирико, а также посетит соревнования в рамках Олимпийских игр, встретится со спортсменами и их близкими, и к тому же, изучит достопримечательности Парижа. Его репортажи будут показаны на телеканале NBC.
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Екатерина Коршунова