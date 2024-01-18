Археологи нашли доспехи XIV века в Швейцарии

Фото: istockphoto.com/Noel Mallia
В кантоне Цюрих на северо-востоке Швейцарии учёными-археологами была найдена полностью сохранившаяся перчатка доспехов XIV века в исключительном состоянии. Об этом сообщает «Аrkeonews».
Теперь, как передают argumenti.ru, учёные будут устанавливать установить, были ли доспехи так редки в то время, или они были переплавлены. Кроме этого, остаётся неизвестным владелец перчатки.
Ранее сотрудник Центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова доцент Дмитрий Степанов рассказал о важности решений Переяславской рады для Восточной Европы.
Читайте также:
В Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I
Учёные разгадали тайну смертей первооткрывателей гробницы Тутанхамона
Историк Николаев: Отказ перенести столицу в Иркутск может привести к катастрофе
Ранее сотрудник Центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова доцент Дмитрий Степанов рассказал о важности решений Переяславской рады для Восточной Европы.
«Во-первых, суверенитет был полностью передан царю. Во-вторых, царь стал полным собственником земель. Он был единственным человеком, наделённым правом неотчуждаемого пожалования земли. В-третьих, легитимация власти исходила исключительно от её сакральности. Но с момента разделения восточнославянских земель возникло большое количество различий в социально-административном устройстве данных регионов. И поэтому притираться приходилось долго», — прокомментировал в беседе с RT Степанов.
Читайте также:
В Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I
Учёные разгадали тайну смертей первооткрывателей гробницы Тутанхамона
Историк Николаев: Отказ перенести столицу в Иркутск может привести к катастрофе
Мелисса Тимофеева