Учёные разгадали тайну смертей первооткрывателей гробницы Тутанхамона

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Ровно сто лет назад британские археологи вскрыли саркофаг, в котором покоился великий Тутанхамон. Сразу вслед за этим последовала череда загадочных смертей, которая известна как «проклятие фараона». Объяснить таинственную гибель людей учёные смогли только сейчас.
Британский исследователь-любитель Говард Картер на деньги богача Джорджа Герберта, графа Карнарвона, организовал археологическую экспедицию в Луксор, в котором и была обнаружена знаменитая гробница, сообщает РИА Новости. Гробницу раскопали и очистили от многовекового мусора и грязи. Вскрывал её Картер один, так как лорд Карнарвон неожиданно скончался. По официальной версии — от заражения крови. Неудачно порезался бритвой на месте комариного укуса.
У английской писательницы Марии Корелли совсем другая версия. По её словам, самое жестокое наказание ждёт того, кто войдёт в гробницу. Похожей версии придерживался и сэр Артур Конан Дойл, который был не только автором Шерлока Холмса, но и известным мистиком и спиритуалистом. По его мнению, лорда Карнарвона убили некие «элементали», созданные египетскими жрецами для охраны усыпальницы фараона. По страницам газет тех лет стали гулять истории о пророческой надписи на стене саркофага, якобы угрожавшей смертью каждому, кто приблизится к Тутанхамону.
Картер возмущался этим, говоря, что такое открытие должно вызывать научный интерес, а не первобытный суеверный страх. Тем не менее, в течение следующих пяти лет при странных обстоятельствах скончались ещё несколько человек, имевших отношение к открытию. Среди них, например, египетский принц Али Камель Фахми Бей, помогавший экспедиции, рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, археолог Артур Мейс, секретарь самого Говарда Картера Ричард Бартелл.
Учёные детально изучили надписи на гробнице фараона и не нашли там никаких намёков на «проклятие расхитителям». После более тщательного расследования исторических фактов выяснилось, что египетского принца из ревности застрелила его собственная жена, а рентгенолог Дуглас-Рейд получил слишком большую дозу облучения. Лорд Карнарвон скорее всего умер от микроскопических грибков Aspergillus, которые охотнее всего растут и размножаются как раз в склепах и усыпальницах.
Остаётся добавить, что археолог Говард Картер дожил до 64 лет и скончался от рака. Сержант Ричард Адамсон, круглосуточно охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982 года и отошёл в мир иной едва ли не в столетнем возрасте. Как шутили некоторые исследователи, проклятие оказалось для них довольно благотворным.
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У английской писательницы Марии Корелли совсем другая версия. По её словам, самое жестокое наказание ждёт того, кто войдёт в гробницу. Похожей версии придерживался и сэр Артур Конан Дойл, который был не только автором Шерлока Холмса, но и известным мистиком и спиритуалистом. По его мнению, лорда Карнарвона убили некие «элементали», созданные египетскими жрецами для охраны усыпальницы фараона. По страницам газет тех лет стали гулять истории о пророческой надписи на стене саркофага, якобы угрожавшей смертью каждому, кто приблизится к Тутанхамону.
Учёные детально изучили надписи на гробнице фараона и не нашли там никаких намёков на «проклятие расхитителям». После более тщательного расследования исторических фактов выяснилось, что египетского принца из ревности застрелила его собственная жена, а рентгенолог Дуглас-Рейд получил слишком большую дозу облучения. Лорд Карнарвон скорее всего умер от микроскопических грибков Aspergillus, которые охотнее всего растут и размножаются как раз в склепах и усыпальницах.
Остаётся добавить, что археолог Говард Картер дожил до 64 лет и скончался от рака. Сержант Ричард Адамсон, круглосуточно охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982 года и отошёл в мир иной едва ли не в столетнем возрасте. Как шутили некоторые исследователи, проклятие оказалось для них довольно благотворным.
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Александр Бойцов