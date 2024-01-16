Историк Николаев: Отказ перенести столицу в Иркутск может привести к катастрофе

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«Опоздание может привести к распаду страны. Нельзя сейчас ускоренно развивать азиатские регионы России из Москвы и взаимодействовать со странами АТР. Москва в силу географии опаздывает принять решение. Это сейчас чревато катастрофой. Идея переноса реализуема. Речь идёт не о переселении всей Москвы, а о переезде органов власти и крупного бизнеса за Урал», — объяснил в беседе с Газета.ру Николаев.Он также вспомнил опыт переноса промышленности из Центральной России на Урал в годы Великой Отечественной войны.
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