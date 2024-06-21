Археологи раскопали город Геркуланум, уничтоженный вулканом 2000 лет назад

Фото: IStock/LARISA SHPINEVA
В археологическом парке Геркуланум на юге Италии завершились раскопки древнего города, уничтоженного Везувием. Сейчас он открыт для посещения туристов, сообщил Франческо Сирано в пресс-релизе Министерства культуры страны.
Извержение полностью уничтожило город 2000 лет назад. Геркуланум часто находится в тени своего более известного соседа, Помпеи, который также был разрушен горой Везувий. Но пляжная раскопанного города зона известна тем, что в ней покоятся останки по меньшей мере 330 человек, которые погибли, укрываясь в лодочных домиках в надежде на спасение.
Оба места постепенно становились доступными для публики, начиная с 18 века, но новые находки продолжают удивлять посетителей по сегодняшний день.
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Оба места постепенно становились доступными для публики, начиная с 18 века, но новые находки продолжают удивлять посетителей по сегодняшний день.
«По нынешнее время это единственные руины римских городов, сохранившиеся таким исключительным образом и не имеющие аналогов по целостности и протяженности в мире», — сообщает ЮНЕСКО.
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Олег Дикий