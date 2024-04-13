Археологи обнаружили в Кении останки самых первых людей на планете Земля

Фото: iStock/Nirut Punshiri
Во время проведения археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые заселяли Землю, возрастом около 1,86 миллиона лет. Об этом сообщает Pravda.ru.
«Ученые считают, что окаменелые останки принадлежат виду Homo erectus, первому гоминиду, чья анатомия во многом напоминает современного человека», — передает Pravda.ru.
Такое сходство может говорить о связи между Homo erectus и Homo sapiens. Отмечается, что были найдены часть таза и фрагменты пальцев, которые дополняют «картину истории» развития человека.
Ранее сообщалось, что палеонтологи обнаружили на территории Таиланда останки древнего аллигатора, вид которого ранее не был известен. Проведённые исследования показали, что такой вид рептилии мог жить примерно 230 тысяч лет назад.
Читайте также:
В Таиланде нашли останки ранее неизвестного вида аллигатора времён ледникового периода
Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс — видео
«Росатом»: Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного «топлива будущего» под Томском
Екатерина Коршунова