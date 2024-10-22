Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Исполнители из Серпухова заняли призовые места на Московском областном фестивале «Музыка души». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль прошёл в ДК «Октябрь» в Подольске. В этом году он был посвящён творчеству советского и российского композитора Геннадия Гладкова, который написал музыку к популярным кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам.
Для гала-концерта отобрали 30 номеров, которые представили солисты, хоры и ансамбли различных муниципальных образований Подмосковья. Артисты исполнили такие известные песни, как «Проснись и пой», «Песня Волшебника», «Серенада Трубадура», песня Остапа Бендера «Нет, я не плачу…», «Песня разбойников», «Всё прекрасно» и многие другие.
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«По итогам областного конкурса лауреатом I степени стал вокальный ансамбль эстрадной песни «Ностальгия» Дома культуры «Лира» посёлка Пролетарский. Лауреатом II степени признан ВИА «Эрлифт» ДК посёлка Оболенск. Лауреатом III степени назван солист вокального ансамбля эстрадной песни «Ностальгия» ДК «Лира» Алексей Травкин», – отметили в пресс-службе.
Для гала-концерта отобрали 30 номеров, которые представили солисты, хоры и ансамбли различных муниципальных образований Подмосковья. Артисты исполнили такие известные песни, как «Проснись и пой», «Песня Волшебника», «Серенада Трубадура», песня Остапа Бендера «Нет, я не плачу…», «Песня разбойников», «Всё прекрасно» и многие другие.
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Лора Луганская