Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»

Команда КВН «Футурина» из молодёжного центра «Дружба» в подмосковном Жуковском приняла участие в фестивале в рамках чемпионата «КВН Первых. Москва-2025» и по итогам выступления получила путёвку в сезон Московской юниор-лиги, в дивизион профи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.